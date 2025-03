Màxima felicitat a 'Fiesta': Amor Romeira mostra en directe el seu gran canvi físic

Amor Romeira s'ha convertit aquesta tarda en protagonista indiscutible de Fiesta. El motiu és que s'ha mostrat feliç i plena perquè, per fi, ha aconseguit el gran canvi físic que volia des de fa temps.

Ha aconseguit reduir els seus pits després de sotmetre's a una nova operació estètica, a més de millorar la seva silueta gràcies a una liposucció. I no ha dubtat a mostrar el resultat a tot l'equip i al públic.

Amor Romeira es mostra feliç a Fiesta amb el seu canvi físic

Amor Romeira s'ha sotmès a diferents intervencions estètiques en els últims anys. Així, s'ha tret greix abdominal per injectar-se'l als glutis, i s'ha sotmès a una rinoplàstia. Sense oblidar que ha passat quatre vegades per quiròfan pels seus pits: dues per augmentar-se'ls i dues per reduir-se'ls.

Aquesta última l'ha realitzat fa una setmana aproximadament i el resultat que ha obtingut l'ha fet molt contenta. Tant és així que en ple directe de Fiesta ha anunciat que anava a mostrar el gran canvi que ha experimentat.

A això ha afegit: “Vaig cometre l'error de ficar-me en operacions de pit, amb un augment excessiu, portava un 545 de pròtesi i no era còmode, no estava feliç. Però ara estic que no hi ha qui em suporti. Estic lleugera i la reacció de tots en veure el canvi és que tinc el mateix tipus de quan estava a Gran Hermano”.

A això ha afegit: “Puc dir que he tornat. Tinc el pit somiat”.

En aquest punt, Emma García li ha preguntat: “Amb això ja s'ha acabat, oi?”. I la jove canària ha respost: “Amb això ja no entro més en un quiròfan. Ja he aconseguit el que volia i estic plenament feliç, he aconseguit el gran canvi”.

Amor Romeira ensenya la seva nova silueta en ple directe de Fiesta

Després, visiblement emocionada, s'ha tret el barnús que portava i ha mostrat la silueta que ara llueix. En concret, aquesta s'intueix, perquè encara ha de portar una faixa.

El públic ha reaccionat aplaudint-la i felicitant-la pel resultat. Un resultat sobre el qual Emma ha estat més cauta: “Encara queda un mes perquè aquest canvi sigui real. Encara crec que estàs inflada, tot i que ja es nota el canvi”.

Els col·laboradors del programa no han escatimat en elogis cap a la jove. El doctor Gómez Villar ha afirmat que estava “espectacular”. Mentrestant, Paloma Barrientos, una altra de les col·laboradores, ha expressat la seva admiració dient: “Jo vull aquest cos per a mi”.

La sorpresa no ha quedat només al plató. Demostrant el seu caràcter extrovertit i proper, Amor s'ha aventurat a la Gran Via de Madrid vestida amb un barnús rosa per mostrar la seva transformació als transeünts. I aquesta acció espontània ha captat l'atenció de tots, que l'han elogiat per la seva valentia i carisma, i la felicitat que l'envolta.