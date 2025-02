Aplaudiment total a Maica Benedicto pel que ha fet amb Álex Ghita a 'GH Dúo'

Maica Benedicto va prendre una decisió dijous passat que deixa clara la seva postura cap a Àlex Guita. Va ser en la vigília del Dia dels Enamorats quan l'ex d'Adara Molinero i la concursant de GH Dúo van protagonitzar una bonica trobada. Ella, malgrat la declaració d'amor de Guita, no va dubtar a deixar clar que per a ella són només "amics".

La murciana ja ha explicat en el reality de Telecinco que és "superromàntica". La jove reconeix que li encantaria enamorar-se, però per ara sembla que no arriba el moment. "M'hauré de fer un programa: Un ranchero para Maica", anunciava amb ironia.

Prova que no ha arribat la persona que està buscant va ser la situació de la qual va ser testimoni l'audiència de GH Dúo. Àlex Guita demanava a Maica una cita mitjançant una carta anònima que la murciana obria al confessionari.

Maica deixava clar a Àlex Guita que per a ella només són "amics"

"És possible que aquesta nit sigui l'ocasió en què per primera vegada tinguis un Sant Valentí especial", li avançava Carlos Sobera. Llavors la concursant va començar a llegir el contingut de la missiva. "Que tu i jo estiguem aquí és un senyal del destí[...]".

I va continuar llegint: "De tu m'agraden coses, la veritat, tot", eren algunes de les frases que Guita va dedicar a la seva enamorada.

Maica finalment decidia acceptar la cita, deixant clara la seva postura conscient dels sentiments de l'entrenador. "Som amics, som amics i Sant Valentí el celebrarem junts, però som amics", repetia ella.

Àlex Ghita es va sincerar sobre el que sent per la concursant de GH Dúo

Guita, per la seva banda, va posar sobre la taula el que sent per Benedicto. "Quan m'agrada una noia, entén-me que no se'm fa fàcil", admetia Àlex. L'ex d'Adara Molinero, a continuació, va reconèixer que va pensar a dir-li-ho fora de càmeres perquè no els perjudiqués en el concurs.

Després d'aquesta reflexió, Maica intentava canviar de tema. Va ser després de la cita quan el presentador de First Dates preguntava a tots dos si tindrien una segona trobada. Llavors Àlex no va trigar a respondre afirmativament; ella, per la seva banda, es va mantenir ferma a aclarir que accediria "mentre que sigui com amics".

Dies abans, en una conversa entre Maica i Rebecca, aquesta li tirava les cartes del tarot a la seva companya. "No veig una relació consolidada i estable", afirmava abans de reconèixer que Àlex apareixia representat en una de les cartes com a pretendent. L'habitant de la casa de Guadalix no s'equivocava, Guita s'atrevia a demanar-li una cita amb una carta anònima que potser no va tenir el resultat que ell esperava.