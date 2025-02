Aplaudiment a Isa Pantoja a 'Vamos a Ver' pel que li ha dit a Carmen Borrego

Isa Pantoja s'ha guanyat l'aplaudiment de tots els col·laboradors de Vamos a Ver per l'últim que li ha dit a Carmen Borrego en ple directe. La influencer no ha tingut cap problema a mostrar-li la seva admiració a la seva companya pel moment emotiu que va protagonitzar ahir a la nit.

Aquest dijous 13 de febrer, la casa de GH Dúo es va omplir de cors vermells pel Dia dels Enamorats. No obstant això, aquesta no va ser l'única sorpresa que van rebre els habitants de Guadalix de la Sierra.

Tal com vam poder veure, el reality els va organitzar unes cites amb els seus éssers estimats, moment en què es va produir la tan esperada conversa de Carmen Borrego i José María Almoguera. Després de mesos distanciats, mare i fill van enterrar la destral de guerra davant tota l'audiència de Telecinco.

Una escena que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebuda. Tant és així que, aquest matí, Vamos a Ver ha volgut dedicar part de la seva emissió a analitzar aquesta entranyable escena.

En aquest moment, i malgrat que tots han opinat al respecte, ha estat Isa Pantoja qui s'ha endut els elogis i l'aplaudiment de tots els seus companys. I tot gràcies a les boniques paraules que li ha dedicat a Carmen Borrego.

Tal com ha assegurat la influencer, li va agradar molt la seva intervenció a GH Dúo. D'altra banda, ha volgut destacar la gran evolució que ha experimentat la seva reconciliació amb José María.

Isa Pantoja, molt aplaudida per les paraules que li ha dedicat a Carmen Borrego

A més, i per si no fos poc, a Isa Pantoja no li ha tremolat la veu en assegurar que ha empatitzat molt amb Carmen Borrego i José María Almoguera. “Tota la meva admiració per a tu com a mare”, ha afegit a continuació.

No obstant això, i malgrat que ha assegurat que aquest moment li ha portat molts records a la ment, ha deixat clar que no estan relacionats amb Isabel Pantoja.

“Vull aclarir que jo no m'imaginava amb la meva mare…”, li ha dit Isa Pantoja a Carmen Borrego, mentre aquesta li demanava que un petó. “M'imaginava a mi amb el meu fill. És com que tens un nus aquí a la gola… I res, que empatitzo molt”, ha matisat la influencer.

Com era d'esperar, aquesta entranyable escena ha generat una immediata reacció en la resta de col·laboradors de Vamos a Ver. “Ha estat molt bonic aquest moment de les dues”, ha assenyalat la presentadora Adriana Dorronsoro.

D'altra banda, Carmen Borrego ha tingut l'oportunitat de pronunciar-se sobre com l'afectarà al seu fill, a partir d'ara, l'expulsió de María ‘La Jerezana’. “Ell ha estat molt unit a ella, però estic convençuda que tant Marieta com Sergio li donaran un cop de mà”, ha assegurat la col·laboradora de televisió.