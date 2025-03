Comunicat sorpresa de Sara Carbonero sobre el seu nòvio, José Luis Cabrera: 'És...'

Sara Carbonero no va poder evitar, fa uns dies, ser fotografiada amb la seva actual parella, l'empresari José Luis Cabrera. La periodista, aliena a tot el que s'està publicant sobre aquesta relació, enumerava en el seu perfil de xarxes què és el que en aquests moments li omple de felicitat. "La sensació que cada segon que passo amb la gent que estimo és una victòria del bonic de viure", escrivia Sara, entre altres coses, en una llarga llista.

Amb una enigmàtica imatge presa des de l'interior del seu vehicle, l'ex d'Iker Casillas reflexionava sobre aquesta etapa de la seva vida. "M'agrada el pla contrapicat", començava escrivint al mur del seu perfil de xarxes. A continuació, una extensa llista de sensacions, plans i experiències que omplen de felicitat el seu dia a dia.

Sara Carbonero explica què li fa feliç ara que està de nou enamorada

Entre totes les frases signades per Sara Carbonero, algunes d'elles bé podrien referir-se a l'empresari canari que ara ocupa el seu cor. En la seva publicació, la comunicadora, feia menció de situacions com "els plans improvisats" o "els 'et penso' a qualsevol hora".

No és d'estranyar que diversos d'aquests punts estiguessin dedicats a José Luis Cabrera. La periodista ha estat captada en diverses ocasions acompanyada d'aquest home al qual va conèixer fa anys gràcies a la seva gran amiga Isabel Jiménez.

La presentadora d'Informativos Telecinco va presentar a Sara el 2021 a José Luis Cabrera, a qui considera com un 'germà del seu marit'. En concret va ser durant un viatge amb amics a l'illa de La Graciosa, on ell té una casa. Llavors no va sorgir la guspira, a més, cal recordar que Sara acabava de divorciar-se d'Iker Casillas.

No obstant això, el passat estiu van coincidir de nou a Lanzarote. Mesos després d'aquest retrobament, en concret a finals d'any, haurien oficialitzat la seva relació en el seu cercle més proper.

Precisament fa uns dies una coneguda publicació treia a la llum les imatges que confirmarien aquesta relació, de la qual cap dels dos s'ha pronunciat públicament. Un reportatge en què la parella, que passeja per un centre comercial, intercanvia gestos afectuosos.

Sara Carbonero ha trobat de nou l'amor en un empresari canari

La presentadora, a més, va ser captada pels reporters al costat de la seva nova il·lusió en un dels partits de futbol del seu fill Martín. Un fet que confirma que Sara Carbonero ha presentat l'empresari als seus dos petits.

La de Corral de Almaguer en la seva recent publicació sorprenia els seus seguidors en compartir amb ells què és el que li fa feliç. A més, del que ja s'ha assenyalat, Sara afegia també: "Regalar perquè sí" o "les trucades de matinada".

Però més enllà de les coses que li alegren, també va deixar clar què és el que no li agrada: "El lleig que s'està quedant el món", sentenciava. Així, Carbonero ha volgut posar de manifest que és molt més el que li fa feliç que el que li desagrada. La toledana prefereix fixar-se en les coses que li aporten, com la seva nova il·lusió, i no prestar atenció a allò que no suma res a la seva vida.