Màxima emoció amb el que Sofía Cristo li ha confessat a Sonsoles Ónega en directe

En el programa Y ahora Sonsoles s'ha viscut un moment de màxima emoció amb l'aparició de Sofía Cristo al plató. La filla de Bárbara Rey ha parlat obertament sobre el dur procés que ha travessat en el passat amb el seu problema d'abús de substàncies. El seu testimoni ha commogut a tots els presents.

Sofía Cristo ha confessat que del seu problema "no en té la culpa ningú". Amb veu serena, ha explicat que sempre ha estat "una nena molt social i molt hiperactiva".

Ha reconegut que el factor genètic ha pogut influir en la seva història. Amb aquesta reflexió, ha deixat clar que no busca culpables, sinó entendre la seva pròpia situació.

Sofía Cristo parla a Sonsoles Ónega sobre el passat amb el seu pare

Un dels moments més impactants ha arribat quan la Sofía ha parlat sobre el seu pare. "Vaig consumir amb el meu pare i em deia que preferia donar-me la substància ell perquè fos bona", ha revelat. Aquestes paraules han generat una gran emoció al plató.

No obstant això, la Sofía ha insistit que no culpa ningú. "Jo veia el meu pare però no culpo ningú", ha reiterat, mostrant una gran maduresa i comprensió sobre el seu passat.

Malgrat la duresa de la seva experiència, la Sofía Cristo ha assegurat que aquesta malaltia és fàcil de solucionar. "Jo em poso en un centre i aquí estic, 12 anys neta", ha afirmat amb orgull.

Conscient que hi ha altres malalties molt més devastadores, ha recordat la seva millor amiga, que va morir a causa d'un càncer. "Hi ha gent que ho passa pitjor", ha reconegut amb humilitat.

Sofía Cristo parla sobre el seu tractament a Sonsoles Ónega

La Sofía ha volgut transmetre un missatge d'esperança: "El tractament és governar la teva vida", ha explicat. Ha assegurat que ha après que l'èxit de la seva recuperació està en poder fer el que vulgui sense consumir. Amb aquesta reflexió, ha deixat clar que es troba en un bon moment personal i professional.

Finalment, ha volgut parlar del seu pare i la seva relació amb l'abús de substàncies: "Em fa pena perquè era un senyor molt malalt". Aquestes paraules han deixat un profund silenci al plató. L'emoció ha estat palpable, i la Sonsoles Ónega, visiblement commoguda, ha agraït la seva valentia en compartir la seva història.

L'entrevista ha estat un testimoni de superació i esperança. La Sofía Cristo ha demostrat que, malgrat els moments difícils, sempre hi ha una sortida. La seva història ha tocat els cors de tots els espectadors, deixant un missatge de fortalesa i determinació.