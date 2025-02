Aplaudiment total a 'Y ahora Sonsoles' després de la confessió de María del Monte: 'La meva mare…'

El plató de Y ahora Sonsoles ha viscut un moment de màxima emoció. Sonsoles Ónega ha compartit una notícia que ha omplert d'orgull a tothom: María del Monte ha guanyat la Medalla d'Andalusia de les Arts. María del Monte s'ha endut una pluja d'aplaudiments després de confessar que: "La meva mare em deia que aquesta medalla havia de ser per a mi".

Un reconeixement merescut que rebrà el pròxim 28 de febrer, en el Dia d'Andalusia. L'artista, commoguda, ha reaccionat en directe: "Porto la meva terra al cor", ha confessat amb la veu entretallada. Les seves paraules han ressonat a l'estudi i l'emoció s'ha palpat en l'ambient.

María del Monte ha reconegut com de molt significa aquest premi per a ella: "Per a mi ha estat molt emotiu. Feia molts anys que em deien que me la donarien i jo tots els anys pensava: 'que ve el llop, que ve el llop'", ha expressat amb sinceritat. L'espera ha estat llarga, però finalment, el guardó ha arribat, un moment únic per a la cantant.

Aplaudiment a María del Monte a Y ahora Sonsoles després de la seva confessió

L'instant més emotiu ha arribat amb la seva confessió més personal. "La meva mare em deia que aquesta medalla havia de ser per a mi", ha revelat amb la mirada plena de nostàlgia. Les seves paraules han provocat una gran ovació al plató i el públic, dret, ha aplaudit amb força.

María, emocionada, ha continuat parlant de les seves arrels. "Sóc andalusa des que vaig néixer i crec que ho seré fins que perdi l'ús de raó", ha afirmat amb orgull. El seu amor per Andalusia ha quedat més que demostrat.

Sonsoles Ónega, entusiasmada, ha fet una petició especial. "T'has de portar la medalla al plató", ha dit amb complicitat.

María del Monte, amb el seu característic sentit de l'humor, ha respost sense dubtar. "Sí, me la portaré posada", ha dit entre rialles.

María del Monte ha viscut un dels seus programes més emotius a Y ahora Sonsoles

L'estudi ha esclatat en aplaudiments per la bona notícia sobre María del Monte. Ha estat un moment ple d'emoció i alegria.

Un instant que quedarà en la memòria de tots els espectadors. María del Monte ha rebut el reconeixement que tant ha esperat. I ho ha fet amb l'afecte del seu públic i l'amor de la seva terra.

Caldrà esperar fins al pròxim dia 28 per veure finalment a María del Monte amb la medalla posada. Esperem que ho gaudeixi com es mereix.