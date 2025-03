Stella del Carmen, filla d'Antonio Banderas, confessa la veritat abans del seu casament

Stella del Carmen està a punt de casar-se amb Alex Gruszynski. Abans del gran dia, ha concedit una entrevista sincera. En ella ha revelat aspectes personals sobre la seva vida i ha explicat la veritat: el motiu pel qual va estudiar als EUA.

La jove ha explicat que passa més temps als Estats Units amb la seva mare. La raó principal és que no domina bé l'idioma espanyol. No obstant això, ha deixat clar que adora el seu pare i valora la seva herència espanyola.

Malgrat haver crescut a Los Angeles, sent una forta connexió amb Espanya. Lamenta no haver estudiat en escoles espanyoles ni haver passat més temps al país. Però creu que això no la fa menys espanyola ni disminueix el seu amor per les seves arrels.

"Tant de bo hagués pogut anar també a l'escola a Espanya", va confessar Stella. Va explicar que només pot visitar el país unes poques vegades a l'any. Tot i així, se sent afortunada per pertànyer a dues cultures diferents.

La filla d'Antonio Banderas creu que la seva educació l'ha fet adaptable. També li ha ensenyat a valorar la diversitat i la riquesa cultural. "Tinc molta sort de pertànyer a ambdós llocs", va afirmar amb orgull.

Del seu pare ha heretat el sentit creatiu i la passió per la vida. Mentre que de la seva mare ha après a tractar els altres amb amor i sensibilitat. Ambdós han estat models a seguir en la seva vida i carrera professional.

El millor moment de Stella del Carmen

Stella ha confiat en ells per demanar consells sobre el seu futur. Actualment, s'està iniciant en el món del cinema com a directora. A més, es troba immersa en els preparatius del seu casament amb Alex Gruszynski.

La història d'amor entre Stella i Alex és especial. Es van conèixer a l'escola de preescolar Wagon Wheel School. Des de 2015, han mantingut una relació sòlida i plena de complicitat.

Antonio Banderas és un ambaixador indiscutible de Màlaga. El seu amor per la ciutat ha estat transmès a la seva filla des de petita. Stella ha passat molts estius a Marbella i ha gaudit de les seves tradicions.

"Màlaga és fascinant", va assegurar Stella en la seva entrevista. Sempre que visita la ciutat, aprofita per recórrer els seus carrers amb la seva família. Li encanta descobrir racons nous i gaudir de la cultura malaguenya.

La filla de Banderas no es perd la Setmana Santa a Màlaga. Li emociona viure les processons al costat del seu pare i la seva mare. És una tradició que la connecta encara més amb les seves arrels espanyoles.

Stella ha expressat el seu entusiasme pel seu futur matrimoni. Està emocionada per compartir aquest nou capítol amb Alex. Ambdós estan il·lusionats per construir una vida junts.

Mentre organitza el seu casament, també pensa en la seva carrera. Vol desenvolupar la seva creativitat en la indústria del cinema. Amb el suport de la seva família, se sent preparada per als reptes que vindran.

La seva història reflecteix l'equilibri entre dos mons. La barreja de cultures l'ha enriquit i li ha donat una visió àmplia de la vida. Ara, es prepara per a un futur brillant, amb l'amor de la seva família i el seu promès.