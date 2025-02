Parla Karina després de la seva sonada trobada amb María del Monte: 'Estic...'

El lliurament de les Medalles d'Andalusia 2025 ha estat un esdeveniment inoblidable al Palau de San Telmo de Sevilla, reunint figures destacades de l'art i la cultura. Un dels moments més comentats ha estat la trobada esperada entre Karina i María del Monte, ambdues premiades per la seva trajectòria. Després de rebre el seu guardó, l'exconcursant d'Eurovisió es va mostrar visiblement emocionada i no va dubtar a compartir els seus sentiments amb la premsa.

"Estic una miqueta nerviosa, però molt contenta, la veritat", va confessar amb el somriure càlid que la caracteritza. La jornada va estar marcada per grans emocions i retrobaments especials. Però, més enllà del reconeixement, quines impressions van deixar les protagonistes de la nit?

La presència de Karina i María del Monte en el mateix escenari va despertar curiositat, ja que ambdues han recorregut camins diferents en la música. Mentre que la primera va ser un emblema del pop i la representació espanyola a Eurovisió 1971, la segona s'ha consolidat com una de les veus més estimades del flamenc.

Malgrat les seves diferències artístiques, la connexió entre elles en aquest esdeveniment va ser palpable. Es van saludar càlidament i van compartir paraules d'afecte, mostrant que el reconeixement transcendeix gèneres i generacions. Karina, sempre espontània, va bromejar sobre la seva escassa presència en aquest tipus d'homenatges: "Gairebé ningú es recorda de Karina només que quan ve Eurovisió".

Parla Karina després de la seva sonada trobada amb María del Monte

El 28 de febrer, el Palau de San Telmo es va vestir de gala per rebre els guardonats amb la Medalla d'Andalusia 2025. Entre ells, destacaven dos noms que han deixat empremta en la música espanyola: María del Monte i Karina. Aquest reconeixement, atorgat per la Junta d'Andalusia, busca premiar la trajectòria i el llegat de personalitats influents en la comunitat.

María del Monte va arribar acompanyada de la seva esposa, Inmaculada Casal, en un moment complex de la seva vida. La cantant ha estat en el focus mediàtic a causa de la investigació sobre el seu nebot, Antonio Tejado, implicat en l'assalt que va patir a casa seva el 2023. Malgrat la tensió que envolta el seu entorn, la seva actitud serena va demostrar que l'ocasió mereixia ser gaudida.

Per la seva banda, Karina es va mostrar d'allò més commoguda en haver rebut el guardó. Després de rebre el premi, va parlar amb la premsa, amb la qual va confessar sentir-se sorpresa per aquest reconeixement. "Us he de dir un secretet: quan em van trucar, que va ser diumenge passat, i es va posar el president, dic: «Això és una broma»", va relatar.

"Vaig pensar: «No és cert, això no pot ser veritat». Un diumenge a la tarda, que estava jo amb les meves netes, els meus nets, al parc...", va afegir Karina sobre el moment en què li van donar la notícia.

I és que per a Karina, rebre la Medalla d'Andalusia de les Arts ha estat un regal inesperat, però carregat de significat. "Ja tinc molts anys, però m'ha sobrecollit molt, i ho rebo amb moltíssim afecte i, sobretot, moltíssim agraïment", va expressar amb emoció.

L'artista s'ha mantingut allunyada dels grans focus en els últims anys, encara que el seu llegat segueix viu en la memòria col·lectiva. Per això, l'esdeveniment també ha servit per reivindicar la seva figura i la seva contribució a la música espanyola.

El lliurament de les Medalles d'Andalusia 2025 ha estat un homenatge a trajectòries inigualables. El testimoni emotiu de Karina i la presència de María del Monte han deixat empremta en un acte on l'art i la cultura van brillar amb llum pròpia.