Qui és Sebastián, el desconegut pare de Rafa Nadal: tot el que se sap

Més enllà de l'èxit de Rafa Nadal, hi ha una figura que ha estat fonamental en la seva vida i en la gestió de la seva carrera: el seu pare, Sebastián Nadal. Encara que el seu cognom ha estat lligat a l'esport per generacions, ell ha destacat en un àmbit completament diferent.

Sebastián s'ha convertit en el principal gestor del patrimoni del tenista i en un pilar en la seva estabilitat financera. A diferència d'altres membres de la família, que han brillat en el món de l'esport, Sebastián ha construït la seva trajectòria en el món empresarial.

La seva habilitat per als negocis l'ha convertit en el gran estrateg darrere de les inversions del seu fill. I és que no hi ha dubte que el pare de Rafa Nadal ha treballat perquè el seu llegat vagi molt més enllà del tenis.

Qui és Sebastián, el desconegut pare de Rafa Nadal

L'esport ha marcat la història dels Nadal. Miguel Ángel, germà de Sebastián, va ser un reconegut futbolista que va defensar els colors del FC Barcelona, el Mallorca i la selecció espanyola. Per la seva banda, Toni Nadal, el menor dels germans, va ser l'entrenador de Rafa fins al 2017.

No obstant això, Sebastián no va seguir aquest camí. En lloc de destacar en una disciplina esportiva, s'ha centrat en el món empresarial. Així, ha construït un sòlid imperi financer que gestiona amb precisió i visió a llarg termini.

El cervell financer darrere de Rafa Nadal

Sebastián Nadal és el gran responsable de manejar la fortuna del seu fill. A través de la sicav Growth Inversiones, gestiona un capital que ascendeix a 34 milions d'euros. A més, ha diversificat el seu patrimoni amb inversions immobiliàries en diferents punts de Mallorca.

Un dels negocis més importants en què participa és Vidres Mallorca, una empresa especialitzada en la instal·lació de finestres climalit i vidre temperat. A més, Sebastián figura com a administrador únic de Debamina SL.

Es tracta d'una societat que forma part d'un holding amb més de 20 empreses dedicades a diferents sectors. Alguns d'ells són les energies renovables, el sector immobiliari i, per descomptat, l'exitosa Rafa Nadal Academy.

Més enllà dels negocis, Sebastián Nadal sempre ha treballat perquè el seu fill no perdi l'equilibri davant l'èxit. La seva tasca no només ha garantit la seguretat econòmica de Rafa Nadal, sinó que també ha estat clau perquè el tenista mantingui els peus a terra.