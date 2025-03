Isa Pantoja, molt feliç, confirma l'última hora del seu fill Alberto: 'Està a…'

Isa Pantoja està vivint un moment molt especial. La filla d'Isabel Pantoja ha compartit a les seves xarxes socials un missatge dedicat al seu fill Alberto i és que ha complert 11 anys. Isa Pantoja a més ha confirmat la seva última hora confirmant que el petit: "Està a Gal·les".

A través del seu perfil, Isa ha volgut felicitar el seu fill amb unes paraules carregades d'amor i emoció. "Feliços 11 anyassos a l'amor de la meva vida", ha escrit la col·laboradora.

No obstant això, aquest aniversari ha estat diferent. Per primera vegada, Isa i el seu fill han passat aquest dia tan especial separats. Però la raó és més que positiva.

Isa Pantoja felicita el seu fill Alberto a través d'Instagram

La influencer ha confirmat l'última hora sobre Alberto, el seu fill amb Alberto Isla. I és que el nen es troba a Gal·les: "És el primer any que ho passem separats, però està a Gal·les passant-s'ho increïble", ha assegurat Isa Pantoja a les seves xarxes. Amb aquestes paraules, la jove ha deixat clar que, encara que la distància és difícil, el seu fill està gaudint al màxim d'aquesta experiència.

El missatge d'Isa ha anat més enllà d'una simple felicitació. També ha volgut destacar el paper tan important que el seu fill ha tingut en la seva vida.

"Em vas inspirar a trobar la meva força interior amb tants canvis que vaig tenir a la meva vida i a prendre decisions fermes per poder avançar", ha expressat. L'exconcursant de 'Supervivientes' ha deixat clar que el seu fill ha estat un pilar fonamental per a ella, donant-li forces en els moments més difícils.

Isa Pantoja està molt feliç pel camí que ha pres el seu fill Alberto

A més, ha volgut recordar-li com l'estima i com de feliç desitja que sigui sempre: "Et mereixes somriure sempre. T'estimo", ha conclòs Isa en la seva publicació. Unes paraules que han commogut els seus seguidors i que han generat una onada d'afecte cap a la jove i el seu fill.

Amb aquesta felicitació, Isa Pantoja ha esvaït tots els dubtes sobre el parador del seu fill i el seu estat actual. Alberto es troba a Gal·les i, segons la seva mare, està gaudint de l'experiència al màxim. Malgrat la distància, la relació entre ambdós continua sent molt especial i plena d'amor.

Aquesta publicació ha rebut centenars de comentaris de suport i felicitacions per al petit. Sens dubte, un aniversari diferent, però ple de bons moments i emocions. Isa, encara que lluny del seu fill en aquest dia tan assenyalat, es mostra feliç i tranquil·la, sabent que el seu petit està vivint una experiència inoblidable.