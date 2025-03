Les llàgrimes de Jessica Bueno després d'explicar la veritat sobre Luitingo a '¡De Viernes!'

Anit, el plató de ¡De Viernes! va ser testimoni d'una confessió inesperada. Jessica Bueno, amb la veu entretallada, es va sincerar sobre la seva recent ruptura amb Luitingo. Ningú imaginava que parlaria amb tanta franquesa sobre el final de la seva història d'amor.

Després de més d'un any junts, la relació entre Jessica i Luitingo ha arribat al seu final. Es van conèixer a la casa de Gran Hermano i, des de llavors, van apostar-ho tot. No obstant això, l'amor no sempre és suficient.

“Quan confies en alguna cosa i apostes per una relació i ho dones tot i estàs enamorat i s'acaba, és dolorós sempre”, va confessar Jessica Bueno amb llàgrimes als seus ulls. El seu rostre reflectia el pes de la decisió. Acceptar que la seva història no estava funcionant ha estat un procés difícil.

Jessica Bueno s'emociona a ¡De Viernes! després de parlar de Luitingo

La model va parlar de la frustració que sentien tots dos: “El fet d'acceptar que el nostre no estava sent com nosaltres volíem ens omplia de frustració, de dolor. És una sensació d'haver fallat”, va admetre. Paraules que van deixar el públic en complet silenci.

Jessica no va dubtar a confirmar que segueix sentint un afecte enorme per Luitingo. No obstant això, l'amor no ha estat suficient per mantenir la seva relació a flotació. “Ens estimem molt, però no aconseguim que el nostre sigui sa”, va revelar amb sinceritat.

Un dels factors que més ha influït en la seva ruptura ha estat la diferència en les seves prioritats. Mentre Jessica es dedica plenament a la cura dels seus fills, Luitingo porta una vida sense responsabilitats parentals. Aquesta diferència va acabar marcant la distància entre ells.

Sento que el principal fet pel qual jo no volia començar la nostra relació ha estat pel que s'ha desgastat”, va reconèixer Jessica. Les seves paraules reflecteixen que, des de l'inici, va tenir dubtes sobre si el seu amor podria superar les diferències en els seus estils de vida.

Ningú imaginava el que Jessica Bueno ha explicat sobre Luitingo a ¡De Viernes!

El públic va quedar impactat amb el seu testimoni. Ningú imaginava que Jessica Bueno s'obriria d'aquesta manera. La seva sinceritat i les seves paraules han deixat clar que, encara que l'amor existia, no era suficient per sostenir una relació sana i estable.

L'entrevista ha generat un gran enrenou. Molts admiradors de la parella encara guardaven esperances que poguessin resoldre les seves diferències. No obstant això, les paraules de Jessica han estat definitives: La seva història d'amor amb Luitingo ha arribat al seu final.

Ara, Jessica Bueno inicia una nova etapa. Amb la mirada posada en els seus fills i en el seu benestar, la model s'enfronta al futur amb valentia. Sens dubte, aquesta confessió a ¡De Viernes! marcarà un abans i un després en la seva història personal.