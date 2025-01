Mario Vaquerizo no s'amaga i confessa el que ha passat amb Marta Vaquerizo

Mario Vaquerizo ha fet públic un missatge en el qual la protagonista no és la seva dona Alaska. El cantant ha compartit una publicació en el seu perfil de xarxes en què felicita Marta, la seva germana. "Avui fa anys Marta Vaquerizo, la millor germana del món", començava dient.

A continuació afegia Mario: "Celebrar la teva vida al meu costat és el millor regal. Per sempre junts. T'estimo".

Una emotiva dedicatòria que demostra l'excel·lent relació que mantenen els germans Vaquerizo. De fet, aquesta no és la primera vegada que Mario Vaquerizo es refereix a Marta en el seu perfil de xarxes.

Mario Vaquerizo dedica una emotiva felicitació a la seva germana Marta

El passat mes de novembre Mario publicava una fotografia amb la seva germana en què reconeixia que "sempre està al meu costat aportant-me sensatesa i bons consells". Segons les paraules del mateix Vaquerizo, Marta sovint li recomana que pensi les coses abans de dir-les.

"Marito, si us plau, no parlis tant... Abans de fer-ho, Concha, si us plau, pensa el que diràs, encara que per a tu sigui una genialitat...", escrivia Mario referint-se a les advertències rebudes. El televisiu, a continuació, deixava clar a Marta el que pensa dels seus consells: "I és que tens raó".

Marta Vaquerizo assaboreix en aquests moments l'èxit gràcies a la seva marca de joies, Marta Vaquerizo Jewelry. Una firma que és conseqüència d'un camí que va començar quan va iniciar els seus estudis d'Història de l'Art.

Marta va explicar en una entrevista que des de nena l'atreien les joies. Ja aleshores jugava a disfressar-se de princesa i es posava les joies de la seva mare i la seva àvia. "Sento que vaig créixer envoltada de joies", reconeixia.

Ara ha vist el seu somni complert i després d'estudiar a l'Escola de Joieria Artística va veure convertida la seva passió en el seu ofici. La cunyada d'Alaska dissenya peces úniques que compten amb el suport d'una clientela que sovint repeteix.

Mario Vaquerizo té un grup de música amb la seva germana

Marta Vaquerizo manté una relació amb José Ángel de Álvaro des de fa set anys, el seu company d'aventures i el seu gran suport. Juntament amb la seva parella, Mario i els seus pares són també una part molt important de la seva vida. Amb tots ells manté una excel·lent relació tal com ella mateixa ha deixat reflectit a les xarxes.

A més, i seguint l'exemple del seu germà, Marta Vaquerizo, compatibilitza el treball artesà amb la música. Des de 2004 toca amb Mario a Las Nancy Rubias, la banda que van formar juntament amb altres integrants.

El grup va sorgir fa dues dècades gairebé de manera casual. En cap moment tenien pensat que el citat projecte musical fos a llarg termini, sinó que la seva intenció era oferir una única actuació per divertir-se.

No obstant això, aquell dia van tenir tant èxit entre el públic que van optar per donar-li una mica més de durada. Un gest que confirma que el vincle entre els germans va més enllà del familiar. Tots dos s'entenen molt bé, són uns apassionats de la música i han decidit avançar junts amb aquest projecte.