Marta Riesco sorprèn amb l'últim sobre Antonio David Flores: 'Mai, a la vida'

Marta Riesco s'ha pronunciat aquesta setmana a Ni que fuéramos sobre el seu ex Antonio David Flores. La reportera confirmava a Kiko Hernández que no sap res del que va ser la seva parella durant dos anys. "Mai, a la vida", sentenciava, deixant clar que no ha tornat a tenir contacte amb el youtuber malagueny.

Tot i així, reconeixia que poc després de fitxar pel programa de canal Quickie, Marta rebia trucades des d'un número ocult en directe. No obstant això, setmanes després de la seva estrena com a col·laboradora de l'esmentat espai, aquestes van desaparèixer sense més.

Marta, sense amagar quin és el seu estat actual, deixava a la vista com se sent gairebé dos anys després del final d'aquella relació. "Des que no sé res de la meva etapa passada no puc ser més feliç", revelava al seu company i davant l'audiència.

El que sí va recordar va ser el moment en què ella i Antonio David van acudir a una organització sense ànim de lucre. Llavors parella havia realitzat abans la compra de determinats productes d'alimentació bàsics amb intenció de donar-los. Va ser llavors quan les càmeres van captar el moment en què Marta Riesco i Flores entregaven menjar amb la qual van ajudar persones necessitades.

D'una manera una mica ambigua, Marta Riesco insinuava que Antonio David Flores podria ara haver tornat al lloc esmentat. Sense donar més detalls sobre aquest assumpte, el cert és que la col·laboradora de Ni que fuéramos ha passat pàgina de manera definitiva.

Després d'una traumàtica i mediàtica ruptura, la madrilenya ha recuperat l'estabilitat sentimental al costat del cantant Alejandro Caraza. A més, en l'àmbit laboral, després de la seva sortida forçosa de Telecinco, Marta ha trobat el seu lloc en el programa que cada tarda presenta María Patiño.

Marta Riesco mira al futur amb il·lusió més ara que està a punt de començar una nova vida a l'habitatge que ha adquirit i a la qual es mudarà pròximament. Fa unes setmanes, Marta va compartir a través de xarxes socials que s'havia comprat una nova casa.

A punt d'estrenar la seva nova llar, l'ex d'Antonio David ha rebut l'aplaudiment del públic que segueix les seves intervencions televisives carregades de frescor i naturalitat. Queden enrere els seus problemes de salut mental i la complicada situació que va viure després de trencar amb el pare de Rocío Flores.

"Soc feliç en tots els aspectes de la meva vida, tant personalment com professionalment", reconeixia ella mateixa fa alguns mesos. Unes declaracions que deixen clar que s'ha recuperat dels problemes del passat i que mira de cara el futur "amb fortalesa i il·lusió".