La foto de Mary de Dinamarca de la qual tothom parla: la situació és molt trista

Les últimes setmanes han estat marcades per les especulacions al voltant de la família reial danesa. La recent escapada dels reis a Austràlia juntament amb els seus tres fills petits ha generat nombroses especulacions.

No obstant això, aquest dilluns, Frederic i Mary de Dinamarca han reaparegut en un acte de gran simbolisme i solemnitat. D'aquesta manera, ambdós han mostrat el seu suport incondicional al poble ucraïnès en una emotiva cerimònia a l'Església de Holmen, a Copenhaguen.

La foto de Mary de Dinamarca de la qual tothom parla

El servei religiós, organitzat pel Parlament danès amb motiu de l'aniversari de la invasió d'Ucraïna, va reunir destacades figures polítiques i diplomàtiques. A la seva arribada al temple històric, els monarques van ser rebuts pel president del Parlament, Søren Gade.

Allí també els esperava l'ambaixador d'Ucraïna a Dinamarca, Andrii Yanevskyi, i membres del Govern. Vestits de rigorós dol, Frederic va optar per un vestit blau amb corbata en tons neutres, mentre que Mary va enlluernar amb un abric de drap gris.

L'acte va estar marcat per discursos plens de sentiment, entre ells, el de Gade, qui va expressar amb fermesa la postura de Dinamarca davant el conflicte. "Rússia està intentant amb brutalitat sotmetre els ucraïnesos i imposar-los un règim que no volen".

"Per tant, la guerra d'Ucraïna és també la nostra guerra. Juntament amb altres societats democràtiques diem no a la llei del més fort". A més, el president del Parlament va expressar el seu desig que aquest tipus de cerimònies no tornin a ser necessàries en el futur.

Mary de Dinamarca es va trencar en públic

Les paraules pronunciades durant la cerimònia van calar profundament en els presents, però especialment en els reis. A mesura que avançava el servei, les emocions es van fer visibles, i tant Frederic com Mary es van mostrar profundament commoguts.

No obstant això, va ser la reina qui va protagonitzar un dels moments més emotius de la jornada. Incapaç de contenir les llàgrimes, va haver de treure un mocador de la seva bossa per eixugar-se el rostre en diverses ocasions.

Les càmeres van captar la seva mirada vidriosa mentre escoltava els discursos, reflectint un dolor compartit amb tots els assistents. La seva emoció sincera ha estat destacada en tots els mitjans, deixant clar que Frederic i Mary continuen sent un símbol de proximitat.