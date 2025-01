Marta Riesco, exnòvia d'Antonio David Flores, decideix explicar-ho tot: 'Tu menges...'

Marta Riesco ha decidit sincerar-se amb els seus seguidors i explicar-ho tot sobre el seu recent augment de pes. L'ex d'Antonio David Flores reconeix haver engreixat uns quilos i ho atribueix a l'etapa en què actualment es troba. “Quan deixes l'esport, t'enamores, com m'ha passat a mi, vius la vida boja de restaurants i festes, tu menges”, ha reconegut.

Segons Marta, les ganes de viure cada moment al costat d'Alejandro i no privar-se de res és el que l'ha portat a guanyar pes. Encara que es troba en el seu millor moment, admet enyorar l'època en què feia esport i cuidava la seva alimentació. Per això, ha pres la determinació de recuperar els bons hàbits i tornar a estar en forma.

Marta Riesco fa un pas endavant i ho explica tot

Marta Riesco ha començat el 2025 marcant-se un dels propòsits més habituals: perdre pes. L'ex d'Antonio David Flores ha experimentat un canvi de físic notable que no ha passat desapercebut per als seus seguidors. Per aquest motiu, fa uns dies, decidia fer un pas endavant i explicar-ho tot sobre el seu augment de pes.

Mitjançant una publicació, Riesco ha desvelat què és el que l'ha portat a guanyar aquells quilos que va perdre després de trencar amb Antonio David. “Quan t'enamores, com m'ha passat a mi, vius la vida boja de restaurants i festes i tu menges”, ha començat dient.

La vida de la col·laboradora de Ni que fuéramos va fer un gir dràstic després de trencar amb Antonio David. Això, unit al seu acomiadament fulminant de Telecinco, va propiciar que Marta caigués en una depressió. Va enfocar els seus esforços en l'esport i en una dieta saludable que va emmarcar dins de la seva famosa “operació 'buenorra'”.

No obstant això, d'un temps ençà, la seva recent felicitat al costat d'Alejandro ha estat inversament proporcional al seu augment de pes. Almenys és el que la mateixa Marta ha explicat, donant així el motiu que hagi guanyat uns quilos de més.

“He engreixat respecte a l'època en què estava fent tant esport i en l'època en què estava malalta”, ha reconegut. A més, va admetre haver-se abandonat, cosa que l'ha portat a no sentir-se còmoda amb el seu físic.

Marta Riesco es marca un nou repte després d'oblidar la seva pitjor etapa

Marta s'ha marcat un repte que, tal com ha compartit a les seves xarxes, ja ha posat en marxa. D'ara endavant, la reportera pensa cuidar-se i portar una dieta sana i equilibrada.

Per a això, què millor que fer-ho al costat d'Alejandro. El causant de la felicitat de Riesco i alhora el culpable que no s'hagi privat de res. “Parella que entrena unida, roman unida”, publicava fa uns dies en el seu primer dia de rutina esportiva.

La setmana començava amb un esmorzar saludable, lluny de sucres i productes processats. L'ideal perquè el resultat final sigui un èxit. I és que, des de fa mesos, Marta no estava molt conforme amb el seu físic.

En tot moment, ha estat conscient que havia abandonat els seus hàbits, i ha arribat el moment de tornar-hi. “Abans m'agradava ensenyar la meva panxeta plana d'abdominals i em sentia millor”, va explicar. Marta va confessar que “no m'agrada la situació en què em trobo de menjar el que em doni la gana”, i ha reaccionat.

La seva decisió final ha estat tornar a cuidar-se, no només per perdre pes, sinó per portar una vida sana. “Vull recuperar els hàbits saludables”, ha remarcat decidida a canviar de manera definitiva el seu actual estil de vida.