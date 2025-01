Marta Riesco destapa el pitjor sobre Jorge Javier Vázquez: 'Que fastigós!'

Marta Riesco s'ha referit a Ni que fuéramos al comentari que fa temps Jorge Javier Vázquez va fer sobre Paola Olmedo. El presentador del desaparegut Sálvame ridiculitzava l'ex de José María Almoguera en considerar que pel seu físic hauria de "menjar amb els criats". Unes paraules davant les quals Riesco reaccionava amb un rotund: "Que fastigós!".

Marta deixava caure una altra frase amb la qual deixava clar el que pensa de Jorge Javier. "Està per parlar la persona que va fer aquest comentari...", deixava anar després Marta Riesco. A continuació, confirmava que a ella Paola Olmedo li cau "genial".

Des de l'espai que presenta María Patiño analitzaven les declaracions de l'ex de José María Almoguera després de l'entrada d'aquest a GH Dúo. L'esteticista explicava que el pare del seu fill és una persona tímida i que a la casa de Guadalix s'està mostrant tal com és darrere de les càmeres.

Marta Riesco reacciona al comentari de Jorge Javier Vázquez amb un atac directe

Preguntada per com es prendria ella que el seu ex s'enamorés al reality, l'argentina reaccionava amb una riallada després de la qual va confirmar que no li importaria. Per a Paola, tal com ella mateixa va assegurar, el més important és que el seu fill estigui bé. "Sempre ho dic: si un està feliç, el nen estarà bé".

Mentrestant, cal recordar que fa ja temps Jorge Javier Vázquez va qüestionar l'actitud de José María Almoguera i la que llavors era la seva dona. Va ser quan es va desvelar que la parella esperava el seu primer fill.

"No són Meghan Markle i el príncep Harry", argumentava el de Badalona sobre l'actitud de la parella amb els mitjans. José María i Paola es mostraven sempre seriosos davant la presència de reporters, a qui no contestaven preguntes i ni tan sols agraïen les felicitacions.

La notícia de l'embaràs d'Olmedo arribava poc després de l'escàndol dels àudios en què aquesta, criticava les Campos. Al llarg de les citades gravacions es podia escoltar com la nora de Carmen Borrego parlava, entre altres coses, del físic i la manera de vestir de la seva sogra.

"Sembla gran per la forma de vestir. Té un munt de papada, no ha quedat del tot bé", afirmava sobre la menor de les Campos.

Jorge Javier Vázquez va qüestionar l'actitud de José María Almoguera i Paola Olmedo amb els mitjans

En aquell moment, Carmen Borrego va voler llevar importància a aquelles declaracions sobre el seu físic argumentant que no se sentia ofesa. "Tinc claríssim que em volen", insistia sobre la parella.

"No m'importa el que es digui, segueix sent feliç, que t'ho mereixes", deixava caure a la dona de José María Almoguera. No obstant això, a Jorge Javier Vázquez els arguments de la germana de Terelu no li van semblar convèncer-lo.

No només això, sinó que a més, va decidir atacar la nora d'aquesta pel seu físic. Una situació davant la qual ara Marta Riesco ha reaccionat de manera ferma posicionant-se del costat de l'ex de José María Almoguera.