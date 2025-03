Els reis Frederic i Mary, obligats a emetre un comunicat d'última hora

La família reial danesa ha tornat a estar en l'ull de l'huracà. Tot això, després del llançament del nou documental de Joaquín de Dinamarca, titulat The Ox Road. Aquest projecte va ser estrenat ahir dia 20 al Festival Internacional de Cinema Documental de Copenhaguen.

El documental ha generat més expectatives del que es pensava. A pesar de les tensions familiars prèvies, els reis Frederic i Mary de Dinamarca van decidir emetre un missatge en suport a Joaquín. Així han deixat clar que aquest nou pas del seu germà no els genera cap mena d'inquietud.

El suport de Frederic i Mary davant la controvèrsia

El príncep Joaquín ha estat una figura una mica controvertida en la família reial danesa, especialment per la seva relació amb el seu germà Frederic. La rivalitat entre ambdós ha estat objecte d'especulació durant anys, alimentada per les infidelitats d'Alberto, el germà de Joaquín. A més dels rumors sobre la preferència de la reina Margarida pel seu fill gran.

A pesar d'aquesta història carregada de tensions, Frederic i Mary han sorprès a tothom. A les xarxes socials oficials, Frederic i Mary van compartir detalls sobre la producció i la relació de Joaquín amb Steffen Jacobsen, inspirador del documental.

La Casa Reial de Dinamarca va destacar com el príncep Joaquín va tenir la idea de recórrer la històrica ruta de Hærvejen, cosa que subratlla el seu interès a compartir part de la història de Dinamarca de manera propera i personal. Aquest gest sembla indicar que els reis busquen suavitzar les possibles tensions familiars i fer un pas cap a la reconciliació pública.

Què revelarà el documental? La família reial està en alerta

L'estrena d'aquest documental està causant enrenou per què Joaquín podria revelar sobre la seva pròpia relació amb la família reial. Es desconeix si el príncep tocarà temes personals o interns de la monarquia. Alguns membres de la família se senten inquiets pensant que alguns secrets podrien sortir a la llum.

El príncep Joaquín ha estat una figura una mica apartada dins de la família reial danesa. Al llarg dels anys, hi ha hagut rumors sobre la seva relació tensa amb Frederic. Encara que la reacció dels reis és de suport, sorgeix la pregunta si aquest gest repararà les relacions entre els germans o augmentarà les friccions.

Una altra polèmica en la família reial danesa

Aquest comunicat dels reis arriba just després d'una recent polèmica sobre les despeses del monarca i la seva esposa. En el seu primer any al capdavant de la Corona, Frederic i Mary van ser criticats per gastar 6,3 milions d'euros en béns i serveis, cosa que va generar queixes dels ciutadans danesos sobre el suposat malbaratament.

D'aquesta manera, la situació de la família reial danesa continua sent tensa i s'acreix amb la incertesa sobre el que revelarà el príncep en el seu documental. Mentrestant, tota Dinamarca continua en expectació.