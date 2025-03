Molt fort: Antonio Banderas confessa una cosa que només sabia Nicole Kimpel

Antonio Banderas ha compartit amb tothom un secret que només coneixia la seva nòvia Nicole Kimpel: que els seus inicis a Madrid van ser molt durs. En la seva última entrevista per a un mitjà de comunicació, el malagueny desvela passatges del seu passat que havien romàs ocults. Només persones de la seva plena confiança com Nicole, coneixen en realitat les dificultats per les quals va passar abans de triomfar com a intèrpret.

Quan va arribar a Madrid a principis dels anys 80, es va enfrontar a nombroses complicacions. Tot i ser un jove talentós, no va ser fàcil aconseguir que la seva carrera enlaires a la capital espanyola. “Vaig passar molta gana”, desvela sobre la precarietat en què va estar immers fins que va arribar a la seva vida Pedro Almodóvar.

Antonio Banderas desvela el secret que només coneixia Nicole Kimpel

Parlar d'Antonio Banderas és parlar d'un dels actors més internacionals del cinema espanyol. El seu gran èxit el va portar a Hollywood on va acabar consagrant-se en la indústria cinematogràfica. Després de trencar el seu matrimoni amb Melanie Griffith, ha refet la seva vida amb Nicole Kimpel, qui ha conegut el costat més sensible del malagueny.

Amb motiu del seu èxit amb el musical Gypsy, Banderas ha concedit la seva entrevista més sincera. En ella, Antonio desvela el secret que només coneixia la seva nòvia Nicole: que els seus inicis com a actor a Madrid van ser molt durs. Fins al punt que el malagueny afirma que no tenia ni per menjar.

La vida a Madrid per a un jove actor no era gens fàcil, Banderas passava dies buscant oportunitats i lluitant per trobar papers al teatre. Durant aquesta època, l'actor va experimentar la inseguretat econòmica i l'escassetat de menjar. “Vaig passar molta gana, em vaig comprar un llibre de com cuinar una patata, que era el més barat, i vaig aprendre a fer-les de mil formes”, relata.

Al principi, Antonio Banderas va haver d'adaptar-se a les exigències d'una ciutat molt competitiva. S'allotjava en un petit apartament i sobrevivia amb el mínim. “Amb una llauneta de tomàquet i els nyoquis jo era feliç”, assenyala.

Tot i les dificultats, no va cessar en la seva fermesa de ser actor i es va esforçar per destacar i aconseguir petits papers. En els seus primers anys a Madrid, la frustració va ser constant, però també ho va ser la seva passió per l'art. La seva perseverança va tenir els seus fruits i un dia va arribar a la seva vida Pedro Almodóvar, gràcies al director manxec, la seva carrera va experimentar un canvi radical.

La vida d'Antonio Banderas abans de conèixer Nicole Kimpel

De la mà d'Almodóvar, la carrera de Banderas va enlairar-se fins al mateix Hollywood. S'obria davant seu noves oportunitats i l'ocasió per posar el fermall d'or a la seva professió d'actor. No obstant això, a la meca del cinema, les coses li recordaven al seu passat a Madrid.

Si bé ara gaudia d'una reputació, Los Angeles era un terreny desconegut i molt diferent. “Quan entres a Hollywood, t'adones que hi ha molta gent allà que té una història fàcil per ser 'fills de'”, explica. El seu cas era diferent, ja que provenia del cinema espanyol sense una família coneguda que li servís de padrina.

No obstant això, els desafiaments que va enfrontar a Madrid li van servir d'aprenentatge i no es va deixar engolir per la grandesa de les grans produccions. Avui, recorda aquells anys amb nostàlgia, encara que també amb agraïment per què li van ensenyar. Va ser la seva lluita i perseverança les que el van convertir en una de les figures més respectades del cinema internacional.

En l'actualitat ha deixat enrere els focus i té una vida plena al costat de Nicole Kimpel. Tots dos gaudeixen de la tranquil·litat que dona haver aconseguit els teus somnis després de llargs anys lluitant per fer-los realitat.