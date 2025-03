Edurne, sense David de Gea i amb un missatge important: 'Crec que no he tingut...'

La cantant Edurne ha reaparegut públicament, però en aquesta ocasió no ho ha fet sense la companyia del seu marit, David de Gea, i amb un missatge important sota el braç. “Crec que no he tingut mai oportunitat de dedicar-los un premi als meus pares”, ha assegurat l'artista.

Aquest dijous, 20 de març, s'ha celebrat a l'illa de Tenerife l'última entrega de premis de Cadena Dial. Esdeveniment que ha reunit tots els artistes del panorama musical del nostre país.

Tanmateix, i malgrat la gran quantitat de rostres coneguts que han acudit a la gala, no hi ha cap dubte que els protagonistes han estat els premiats. Llista en la qual es troba Edurne.

Després de ser anunciada com una de les guanyadores d'aquest reconeixement, la dona de David de Gea ha pujat a l'escenari a recollir el seu premi. Moment que ha aprofitat per dedicar-lo a dues de les persones més importants de la seva vida: els seus pares.

“Als meus pares, que crec que no he tingut mai oportunitat de dedicar-los un premi”, ha assegurat, visiblement emocionada, la cantant Edurne al principi del seu emotiu discurs.

Edurne reapareix sense David de Gea en una gala de premis

Just després de desvelar a qui li dedicaria aquest premi, Edurne no ha tingut cap problema a explicar els motius que s'amaguen darrere de la seva última i emotiva decisió:

“Ells s'han desviscut per mi des de ben petita, quan els vaig dir que volia dedicar-me a la música, que volia cantar. S'han sacrificat moltíssim per portar-me a classes de cant, de ball, de solfeig”.

Altres dels artistes que han corregut la mateixa sort que Edurne són Dani Martínez, Álex Ubago, Amaral, Antonio Orozco, Pablo López, Marta Santos, Bombai o Carlos Rivera, entre molts altres.

Tots ells, igual que la dona de David de Gea, han volgut aprofitar l'ocasió per dedicar-los el seu premi als seus éssers estimats. Tanmateix, un dels discursos que més ha cridat l'atenció ha estat el de Chenoa.

L'exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo ha deixat més d'un sense paraules amb l'inesperat gest que ha dedicat a aquest conegut format televisiu:

“Tinc tanta gent a qui donar les gràcies, però bé, en primer lloc, a la família Dial. Per descomptat, són molts anys d'estar amb ells. Aquest és el meu quart premi Dial, jo a OT vaig quedar quarta… El quatre em persegueix, però ben gestionat, treballant dur, es pot aconseguir una cosa tan bonica com un quart premi”.