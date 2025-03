Marta López sorprèn tothom amb l'última hora d'Ivonne Reyes: 'Ho està desitjant'

Ivonne Reyes va reaparèixer la passada setmana després de diversos anys allunyada dels focus per reconèixer els problemes econòmics pels quals travessa. Uns dies després es va saber que hi ha una dona que assegura conèixer el pare biològic del fill d'Ivonne, algú que no és Pepe Navarro. Un testimoni davant el qual l'exhostessa reaccionava: "Està desitjant que aquesta persona surti i que ho digui", va dir la veneçolana segons Marta López

La col·laboradora de TardeAR, a més, explicava que Ivonne "no està gens preocupada" sobre aquest assumpte. Unes declaracions davant les quals Marisa Martín Blázquez, tertuliana del mateix programa, sentenciava: "Fa temps intentant que aquesta història se sàpiga. L'autèntic i el que val és el que diu la sentència".

Marta López assegura que Ivonne desitja que es conegui tota la veritat

Marta López, a continuació, explicava quin era el seu punt de vista sobre el tema de la paternitat del fill d'Ivonne Reyes. "Això serveix per desacreditar-la i tornar-la boja. No té cap sentit", apuntava la televisiva.

Va ser llavors quan es va posar sobre la taula l'actitud que Ivonne va mostrar al llarg de la seva xerrada a ¡De Viernes!. L'ex de Pepe Navarro va mostrar el seu enuig quan els col·laboradors li preguntaven pel que va ser presentador d'Esta noche cruzamos el Mississippi. De fet, la convidada fins i tot va arribar a insinuar que si seguien amb aquesta mena de qüestions marxaria del programa.

El cert és que finalment Ivonne va aguantar fins al final de la xerrada televisada. No obstant això, el que va succeir en directe davant l'audiència de Telecinco va ser després comentat per col·laboradors de diferents espais.

Leticia Requejo va destapar a TardeAR quina és l'estratègia d'Ivonne. "No veta cap tema, però el tema pel qual tots volem saber, perquè és ella la que ho està traient, es nega a parlar. No em val", explicava la periodista del cor.

Una dona assegura conèixer la identitat del pare biològic d'Alejandro Reyes

Va ser el passat dissabte, dia 15, un dia després de la presència d'Ivonne a Mediaset quan un mitjà escrit es feia ressò d'una informació que podria canviar-ho tot. El periodista Jesús Manuel Ruiz advertia que "tot pot canviar en els pròxims mesos". Unes paraules amb les quals es referia a l'"existència d'una senyora que coneix el pare biològic" del fill d'Ivonne Reyes.

Ruiz, a més, afegia que els nebots de Navarro "estarien disposats a ajudar el comunicador per comparar l'ADN". Una prova que podria desmuntar la versió d'Ivonne Reyes. Si bé la paternitat legal correspon al veterà comunicador, encara queda per saber si és o no el pare biològic d'Alejandro.