Marta López emet un comunicat nou i urgent sobre la salut de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros va sorprendre tothom el passat dimecres 9 d'abril quan va sortir a la llum que havia estat sotmès a una intervenció quirúrgica. Sense donar més detalls, la seva dona, Marta López Álamo, tan sols va explicar que el col·laborador romania ingressat a l'hospital. Ha estat ara quan la model ha revelat que Kiko es va sotmetre a una cirurgia per solucionar una situació "que li estava restant qualitat de vida" relacionada amb l'aparell digestiu.

"Gràcies a Déu ha sortit tot bé i s'està recuperant i camí de portar la vida que sempre ha portat, és a dir, una vida normal", aclaria Marta a les xarxes socials. La influencer, a més, compartia el desig de Kiko de deixar el repòs postoperatori i viatjar a algun lloc on relaxar-se uns dies.

López Álamo reconeixia també que Kiko està cansat de les pluges i desitja, com ella, gaudir d'un lloc on poder prendre el sol. Unes paraules que l'andalusa deixava al seu perfil juntament amb una foto en la qual apareixia amb la seva parella.

El matrimoni sol realitzar viatges amb freqüència. No obstant això, la intervenció quirúrgica de Kiko els ha fet posposar els seus plans.

La jove justificava que l'afecció de Kiko va provocar que aquest hivern hagin fet menys escapades de l'habitual. A més, insinuava que era una operació amb la qual comptaven i després de la qual, si tot segueix així, posaran rumb a una destinació desconeguda.

El passat 8 d'abril, coincidint amb la presentació oficial de La familia de la tele, va cridar l'atenció l'absència de Kiko. El tertulià, que formarà part de la nova aposta de televisió per a les tardes de La 1 de Televisió Espanyola, es va veure obligat a absentar-se.

Kiko Matamoros va tranquil·litzar els seus seguidors mostrant el seu habitual to irònic

Kiko va estar present minuts abans de l'acte, posant al photocall i concedint entrevistes, però abans de l'inici va desaparèixer. En un primer moment, alguns van pensar que s'havia anat per veure el partit de Champions entre el Real Madrid i l'Arsenal. No obstant això, hores més tard va ser la seva dona qui va revelar que Kiko havia ingressat a l'hospital per sotmetre's a una operació.

El televisiu va voler tranquil·litzar els seus fidels i el dijous 10 d'abril va pujar una imatge al seu perfil de xarxes. Matamoros posava des del llit de l'hospital i va fer gala del to irònic que el caracteritza.

"Bon dia, cors. Estic igual que el meu Madrid, dimecres vam remuntar tots dos", va escriure referint-se a l'equip del qual és aficionat. Un missatge, que si bé va ser breu, va servir per deixar clar que el seu sentit de l'humor roman intacte, senyal que tot va anar segons el que estava previst.