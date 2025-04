Mary de Dinamarca i Frederic emeten un comunicat d'última hora: oficial

La Família Reial Danesa travessa un moment dolorós després de la tràgica mort de Michael Halbye, un home molt proper als reis Frederic i Mary. La seva defunció ha deixat un buit en la vida personal i professional de la parella reial. Halbye no només va ser un mentor per al rei Frederic, sinó també un amic de confiança en moments crucials de la seva vida.

Un vincle d'amistat i treball

Michael Halbye, que va ocupar importants càrrecs en el món empresarial, es va convertir en una figura essencial en la vida de Frederic de Dinamarca. Va començar com a mentor de l'aleshores hereu al tron, ensenyant-li complexos aspectes empresarials de Dinamarca i aquesta relació professional es va transformar progressivament en una profunda amistat. Halbye va estar present en alguns dels moments més importants del monarca, com el seu casament amb Mary de Dinamarca i els batejos dels seus fills.

La seva relació amb la família reial no només va ser personal, Halbye també va exercir un paper significatiu en l'àmbit social, formant part de la junta directiva de la Fundació Reina Mary. La reina Mary va expressar la seva tristesa en un comunicat: "He rebut la notícia de la sobtada defunció de Michael Halbye amb gran tristesa, els meus pensaments estan amb la seva família i éssers estimats."

La tràgica mort a Verbier

L'accident que va acabar amb la vida de Michael Halbye va ocórrer el passat cap de setmana a Verbier, una de les estacions d'esquí més exclusives dels Alps suïssos. Halbye, de 64 anys, va patir una caiguda mentre esquiava en un pendent pronunciat de la zona coneguda com a 4 Vallées. Després de ser atès al lloc de l'accident, va ser traslladat en helicòpter a un hospital, però lamentablement va morir.

Un llegat en els negocis i més enllà

Al llarg de la seva carrera, va ocupar importants càrrecs com a executiu a McKinsey, una consultora internacional, i va ser vicepresident de Kirkbi, holding al qual pertany el Grup LEGO. El seu llegat en aquests sectors, a més de la seva influència en la família reial, és significatiu. En un comunicat, el Grup LEGO va lamentar la seva pèrdua, dient: "Els nostres pensaments i oracions estan amb la família de Michael, el recordarem com a vicepresident i, sobretot, com una excel·lent persona".

La mort de Michael Halbye ha deixat una empremta profunda en aquells que el van conèixer, tant en l'àmbit privat com en el professional. La seva amistat amb la família reial de Dinamarca i la seva contribució al món empresarial seran recordades per sempre.