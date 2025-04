Kate Middleton, muda: el seu germà trenca el silenci i explica la veritat

James Middleton, germà de la Princesa de Gal·les, ha compartit recentment detalls sobre la seva vida personal i la seva relació amb Kate i Pippa. Encara que l'atenció pública sol centrar-se en la seva germana gran, Kate, James ha aprofitat l'oportunitat per parlar obertament sobre la seva infància, les seves dificultats i la seva vida actual. En una entrevista recent, el jove, que ha viscut una sèrie de desafiaments al llarg dels anys, es va mostrar sincer sobre com la seva família l'ha recolzat.

Un germà que va veure en les seves germanes figures maternes

En la seva conversa amb la versió britànica de ¡Hola!, James va relatar com, durant la seva infantesa, Kate i Pippa van exercir un paper fonamental en la seva vida. "Bromejo dient que de petit vaig tenir tres mares; vaig tenir la meva mare i les meves dues germanes, que van ser figures maternes per a mi", va comentar. "Vaig ser molt afortunat, vam tenir una infància fantàstica i m'incloïen en tot el que feien, i ho continuen fent", va afegir.

Avui, James porta una vida tranquil·la en una granja al camp de Berkshire, on viu juntament amb la seva esposa, Alizée, i el seu fill de 18 mesos, Inigo. Malgrat la pau del camp, James bromeja: "Tenim la sort de tenir set pubs en un radi de menys de dos quilòmetres". El que més valora és tenir els seus pares, Carole i Michael, a prop: "Som una família molt unida i sempre ens han inculcat que la família no es dona per descomptada".

El vincle amb els gossos i la família Middleton

L'amor pels animals, especialment pels gossos, és una altra característica que uneix James amb la seva família. En la seva entrevista, va mencionar que les seves germanes comparteixen la seva passió, encara que ell està "en una altra escala de passió". A més, va comentar que el príncep Guillem, també amant dels gossos, té una relació especial amb un labrador negre anomenat Wigeon, amb qui va créixer.

Aquest amor pels gossos va ser clau en la vida de James Middleton quan va afrontar una de les etapes més difícils de la seva vida. En el seu llibre Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, James va detallar com la seva gossa el va ajudar a superar una depressió clínica i un diagnòstic de TDAH. "Els meus pares se sentien incòmodes amb el fet que m'haguessin etiquetat com a 'clínicament deprimit'", va escriure James.

Superació personal i suport familiar

James va relatar que, quan la seva família no entenia del tot els seus problemes emocionals, la seva gossa Ella es va convertir en la seva fidel companya durant les teràpies. "Els gossos mai em van jutjar", va recordar, i va agrair el suport de les seves germanes, que van comprendre millor la seva situació. Malgrat els desafiaments, James ha aconseguit sortir endavant gràcies a la seva família i a la seva perseverança, cosa que li ha permès viure ara amb més pau i menys angoixa.

La sinceritat amb què James Middleton ha compartit la seva història ressalta la importància de la família i el suport incondicional. Avui, com a pare i marit, continua transmetent aquests valors que li van ser inculcats des de petit per Kate i Pippa.