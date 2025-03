Comunicat urgent de Marta López Álamo, dona de Kiko Matamoros: 'Així és la vida'

Marta López Álamo feia saltar les alarmes aquesta setmana amb els missatges que deixava publicats al seu perfil de xarxes. La jove de 28 anys es lamentava al seu mur en explicar que "ningú val la pena" recordant-se a si mateixa que ha de "sobreviure sola". Després deixava caure una altra profunda reflexió: "Avui ets important per a elles, demà no signifiques res... i així és la vida", unes paraules que podrien fer pensar en una possible ruptura sentimental.

Marta, que acostuma a mantenir els seus seguidors al dia de tots els seus moviments, portava uns dies en silenci. Si bé al seu compte sol penjar diversos stories, l'andalusa va generar certa inquietud entre els seus fidels.

Marta López Álamo va decidir publicar algunes reflexions d'altres comptes recordant que no hauria de confiar en ningú. En el primer dels textos afirmava que és més poderós canviar d'entorn que canviar de rutina. Hores després compartia una altra frase: "Regla número u: mai esperis res de ningú".

Marta López Álamo preocupa els seus seguidors després de l'últim que ha explicat

No obstant això, el més cridaner dels missatges estava encara per arribar. La influencer deixava novament a la vista els seus pensaments: "Ningú val la pena. A veure si se'm fica al p*ta cap", escrivia la malaguenya sense aclarir el perquè d'aquestes dures paraules.

Per acabar, López Álamo deixava clar que cal estar sempre preparat per sobreviure en solitari. Una reflexió de la qual no es coneixen més dades i que alguns ja s'han afanyat a confirmar que Marta no travessa per un bon moment.

Sense saber si darrere d'aquestes publicacions hi ha una ruptura sentimental, el cert és que l'última vegada que Marta va pujar contingut amb el seu marit va ser al desembre de l'any passat. Pocs dies abans de finalitzar 2024, la model compartia un vídeo en el qual proclamava el seu amor per la seva parella.

Després de sis anys junts, com la mateixa Marta recordava, "ens tenim, en l'altre i per a l'altre, passi el que passi. Ets el meu lloc segur".

I Marta López Álamo afegia: "Els dies grisos poden venir, els sots poden aparèixer, però el que importa és tot el camí recorregut, arribar a casa i estar al teu costat". Unes paraules que ara desconeixem si es mantenen tan vives com fa uns pocs mesos.

Marta López Álamo no aclareix si hi ha problemes en el seu matrimoni

Fa tan sols uns dies Marta López Álamo se sotmetia a una ronda de preguntes amb els seus seguidors i parlava obertament de la seva parella. Una ocasió en la qual la dona de Kiko Matamoros explicava que el seu marit li ha aportat pau i saber relativitzar les coses. "Soc la seva prioritat i ell la meva", assegurava pocs dies abans dels controvertits missatges que vindrien després.

Tot i així, assegurava que no tot és un conte de fades. La jove admetia que tots dos tenen molt caràcter i que també discuteixen. Caldrà esperar per veure si Marta aclareix si es referia a Kiko Matamoros o si era un altre motiu el que va provocar el seu desfogament.