Comunicat urgent de Marta López Álamo sobre Kiko Matamoros: 'Aquí us deixo'

Marta López Álamo va assistir la setmana passada al lliurament dels premis Cerawards 2025. Una ocasió en què la dona de Kiko Matamoros responia a preguntes dels reporters sobre els rumors de crisi en la parella. La jove, després de deixar clar que tot està bé amb el col·laborador, va deixar caure una inquietant frase: "Quan ja me'n vagi a viure fora, dic, aquí us quedeu".

La model va assegurar estar "molt feliç" amb el seu marit, però, no va voler respondre a cap pregunta que tingués a veure amb Makoke. Després de sis anys amb el tertulià, va deixar clar que no li venia de gust haver de parlar de l'anterior parella del seu marit.

Així i tot, va deixar caure que si parlés podria explicar moltes coses: "Per quedar-me a mitges, no parlo. Així que, bye!", va deixar anar insinuant que és molt el que es guarda per a ella. Davant la insistència del reporter, Marta va obrir la porta a compartir algun dia el que calla: "Potser se m'infla ja tot, dic, doncs ja està".

Marta López Álamo deixa caure si està disposada o no a parlar sobre Makoke, l'ex del seu marit

"Valc més pel que callo que pel que parlo. Molt més. Però bé, ja està", va assegurar Marta referint-se sense anomenar-la a Makoke.

Si bé no ha volgut donar més explicacions sobre el que pensa de l'ex de Kiko, es mostrava una mica cansada de les especulacions en relació amb el seu matrimoni. "M'és igual, la veritat, el que digui sempre la gent de mi", assegurava per després recordar quan alguns qüestionaven la seva relació a causa de la diferència d'edat.

"A mi m'és igual, no m'afectarà una cosa que sé que no és certa. Tinc les coses molt clares", sentenciava la de Granada.

Curiosament, fa ara un any, la model, en sentir el nom de Makoke, preferia canviar de tema i no pronunciar-se sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'exdona de Kiko Matamoros. Marta assegurava no voler ni anomenar la concursant de Supervivientes.

"No ho he fet mai i no ho faré", responia taxativa Marta López Álamo sobre la mare d'Anita Matamoros. Una postura que ara, dotze mesos després, sembla haver-se replantejat. Si bé no ha volgut pronunciar-se directament sobre Makoke, Marta ara ha deixat caure que no descarta en un futur parlar d'ella.

La model ha desmentit que hi hagi crisi en la seva relació amb Kiko Matamoros

Mentrestant, Marta i Kiko segueixen endavant amb la seva relació deixant clar que no hi ha crisi en la parella. Prova d'això és la recent publicació en què l'andalusa contesta als seus seguidors explicant com se sent al costat del seu marit.

Un dels seus fidels li preguntava si en algun moment li va arribar a afectar la diferència d'edat. Marta, a stories, deixava clar si hi ha alguna cosa que li ha preocupat és el fet d'estar exposada per estar casada amb algú conegut.

"El meu marit és un fora de sèrie", ha afirmat Marta. Unes paraules amb les quals tanca qualsevol indici de dubte sobre si és feliç o no al costat del col·laborador.