Alexia Rivas trenca el seu silenci i destapa la seva situació a Telecinco: 'Tinc…'

Alexia Rivas, col·laboradora de Telecinco, ha decidit parlar clar sobre la seva situació a la cadena. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials, on ha respost sense filtres a les preguntes dels seus seguidors. La periodista ha utilitzat l'eina de preguntes a Instagram per aclarir els rumors i confessar que: "Tinc moltes coses a fer a la televisió".

Un dels seus seguidors va voler saber si s'havia plantejat allunyar-se dels mitjans durant un temps per explorar altres oportunitats.

La resposta d'Alexia va ser rotunda: "No, crec que tinc molt a fer. Informar de moltes coses, transmetre, entretenir… si algun dia no em fes feliç, m'apartaria, però no és el cas". Amb aquesta declaració, deixa clar que la seva vocació segueix intacta i que el seu compromís amb la televisió és ferm.

Alexia Rivas no es talla i destapa la seva veritable situació dins de Telecinco

No obstant això, la periodista també va confessar que té altres projectes en ment. "El que no em treu que vulgui ficar-me de ple en altres projectes, com les xarxes socials", va confessar Alexia Rivas.

"És un dels meus propòsits d'aquest any: fer un contingut de qualitat i estar més a prop de vosaltres", va explicar. Alexia demostra així el seu interès a diversificar la seva carrera i explorar noves formes de comunicació amb la seva audiència.

Una altra pregunta directa que va rebre va ser sobre la possibilitat de treballar en altres cadenes. "No t'agradaria obrir-te a treballar en altres cadenes més lliures i descarades que Telecinco?", li va plantejar un seguidor.

La resposta d'Alexia no va deixar lloc a dubtes. "Soc absolutament lliure i soc 100% jo. Soc molt feliç a Mediaset i espero que així sigui durant moltíssim temps", va assegurar amb fermesa.

Alexia Rivas confirma que vol seguir treballant per a Telecinco

Amb aquestes declaracions, Alexia Rivas deixa clar que se sent completament còmoda a Telecinco i que no té plans de canviar de rumb. El seu missatge transmet seguretat i felicitat amb la seva situació actual.

Les xarxes socials s'han convertit en un canal clau per als famosos que desitgen comunicar-se sense intermediaris amb el seu públic. Alexia ha aprofitat aquesta oportunitat per aclarir qualsevol especulació i reafirmar la seva posició. Els seus seguidors han rebut amb entusiasme les seves respostes, mostrant el seu suport a la col·laboradora.

D'aquesta manera, Alexia Rivas tanca qualsevol rumor i deixa clar que el seu lloc segueix estant a la televisió. No només descarta allunyar-se dels mitjans, sinó que a més reafirma el seu compromís amb la seva carrera i la seva presència a les xarxes. Una declaració contundent que no deixa espai per a dubtes.