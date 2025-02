Mari Ángeles Grajal posa contra les cordes a Sonsoles Ónega a 'Y ahora Sonsoles'

El programa Y ahora Sonsoles ha viscut un moment de gran tensió en directe. L'emissió ha girat al voltant del nou llibre de Mari Ángeles Grajal, en el qual la vídua de Jaime Ostos ha plasmat les seves memòries juntament amb el torero. Al plató ha estat present Jaime Ostos Jr., qui ha parlat sobre la publicació, encara que ha confessat que encara no l'ha llegit.

Tanmateix, el més impactant ha ocorregut fora del plató. Mentre el programa abordava el tema, Mari Ángeles Grajal es trobava en un altre lloc.

La vídua de Jaime Ostos ha estat presidint un acte en el qual s'han lliurat els premis de Las Meninas 2024. Des d'allà, ha connectat en directe amb el programa, protagonitzant un moment que ningú esperava.

Mari Ángeles Grajal connecta amb Sonsoles Ónega en directe a Y ahora Sonsoles

Sonsoles Ónega li ha preguntat sobre el seu llibre, però la resposta de Mari Ángeles ha estat contundent. “Som aquí per presentar els premis de Las Meninas 2024, no per una altra cosa”, ha afirmat amb fermesa. La presentadora ha intentat reconduir la conversa, però la tensió ha anat en augment.

En un moment clau, Grajal ha llançat un dard directe a la periodista. “Estàs desinformada com sempre”, li ha etzibat. Sonsoles, sorpresa, ha replicat de seguida: “Com sempre?”.

Sense dubtar, Mari Ángeles ha reafirmat la seva postura. “Sí, l'altre dia et vaig veure i estaves desinformada”, ha insistit, deixant Sonsoles sense paraules.

L'ambient al plató s'ha tornat encara més tens. Sonsoles ha intentat suavitzar la situació assegurant que el programa ha emès extractes del llibre. Però Mari Ángeles no ha donat el seu braç a tòrcer: “A mi els extractes me són igual, cal llegir el llibre”, ha sentenciat.

Sonsoles Ónega intenta calmar la conversa amb Mari Ángeles Grajal a Y ahora Sonsoles

Per intentar relaxar la conversa, la presentadora li ha proposat a Grajal visitar el plató per parlar de la seva obra. “Vindries al plató a presentar les memòries?”, ha preguntat Sonsoles. La resposta de Mari Ángeles ha estat taxativa: “Quan llegeixis el llibre”, ha dit sense dubtar.

Sonsoles Ónega ha intentat mantenir la compostura. “Demà mateix, tu per això no et preocupis. Moltes gràcies, Mari Ángeles, molt simpàtica”, ha dit abans de tallar la connexió.

El tens enfrontament en ple directe ha deixat tothom impactat. Les paraules de Mari Ángeles Grajal han posat contra les cordes a Sonsoles Ónega, qui no ha pogut ocultar la seva incomoditat davant la inesperada resposta de la vídua de Jaime Ostos.