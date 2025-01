Melody trenca el seu silenci sobre la pitjor notícia del Benidorm Fest: ‘Jo crec...’

Melody ha trencat el seu silenci per parlar sobre l'última polèmica en què s'ha vist embolicada en relació amb la seva participació al Benidorm Fest 2025. "Jo crec que qui es dedica al món de l'espectacle està exposat al fet que puguin passar aquest tipus de coses", ha assegurat la cantant.

Fa uns dies, va esclatar una de les pitjors notícies sobre aquest conegut concurs previ al certamen d'Eurovisió en què s'elegeix el representant del nostre país.

Segons va transcendir, Melody es va veure embolicada en una controvèrsia després que un dels seus assajos com a participant del Benidorm Fest 2025 es filtrés a través de les xarxes socials.

Aquest incident ha generat tal enrenou que ha culminat amb l'acomiadament del responsable i amb diverses cadenes de televisió informant sobre el que ha succeït. Tant és així que aquest dilluns, 27 de gener, l'artista ha hagut de pronunciar-se al respecte.

Els 16 candidats per representar Espanya davant Europa han ofert una roda de premsa amb motiu de les semifinals del Benidorm Fest 2025. Unes cites musicals que tindran lloc aquest mateix dimarts, 28 de gener, i el pròxim dijous 30.

Com era d'esperar, Melody no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de trencar el seu silenci per parlar públicament sobre com està afrontant ella tota aquesta polèmica:

"Jo crec que qui es dedica al món de l'espectacle està exposat al fet que puguin passar aquest tipus de coses. Són coses que se'n van de les nostres mans perquè cada persona és lliure de poder fer i desfer el que vulgui".

Després d'assegurar que considera que "qui es dedica al món de l'espectacle està exposat al fet que puguin passar aquest tipus de coses", Melody ha volgut fer un pas més enllà.

Davant els mitjans, la intèrpret d'Esa diva no ha tingut cap problema a desvelar què va significar per a ella que la seva posada en escena hagi quedat al descobert abans d'hora.

"Per descomptat que en el moment em va fer molta pena perquè va ser una part del show que vaig dir: «Ai, ja l'han vist», però no passa res. Tot passa per alguna cosa, i un s'ensorra, però un s'encoratja", ha assegurat Melody, visiblement tranquil·la.

L'empleat de Boomerang involucrat en la filtració va publicar a TikTok detalls de diverses propostes escenogràfiques. Mentre que algunes romanen sense identificar, altres, com les de Melody o Sonia i Selena, van ser clarament atribuïdes.

Tant és així que, després de l'àmplia difusió d'aquests vídeos, l'equip del Benidorm Fest va iniciar una investigació que va culminar amb l'acomiadament d'aquest auxiliar de muntatge. Poc després, l'implicat va aparèixer en una connexió amb el programa TardeAR, on va assumir la responsabilitat.