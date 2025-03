La foto d'Albert II de Mònaco amb els seus fills il·legítims que no agrada a Charlene

El príncep Albert II de Mònaco ha tornat a ser notícia després d'una polèmica foto presa a Nova York. El monarca va posar amb dos dels seus fills nascuts fora del seu matrimoni amb Charlene de Mònaco. Aquesta imatge, presa durant un esdeveniment oficial en què va estar acompanyat per la seva esposa, ha deixat la princesa Charlene en una situació humiliant.

La foto amb Jazmin i Alexandre

Albert de Mònaco, en la seva visita a Nova York per als Premis Fundació Princesa Grace, va posar amb Jazmin Grace Grimaldi i Alexandre Grimaldi-Coste, dos dels seus fills extramatrimonials. Jazmin és fruit de la seva relació amb Tamara Rotolo, i Alexandre va néixer de la seva vinculació amb Nicole Coste, una hostessa. La imatge va ser presa mentre Charlene, la seva esposa, també era present a l'esdeveniment, un gest polèmic perquè deixa Charlene en un segon pla.

Aquest comportament d'Albert ha estat interpretat per molts com una humiliació per a Charlene. La princesa de Mònaco és mare dels bessons Jacques i Gabriella, nascuts el 2014. Tanmateix, la presència pública dels altres fills d'Albert de Mònaco en esdeveniments oficials subratlla la complexitat de la seva situació dins de la Família Reial monegasca.

Els escàndols familiars en la història dels Grimaldi

La família Grimaldi sempre ha estat envoltada de controvèrsies. Des de la tràgica mort de Grace Kelly, esposa de Rainier, fins als matrimonis problemàtics de les seves filles, Carolina i Estefania, la Família Reial de Mònaco ha estat un bullidor d'escàndols. Albert no ha estat l'excepció, especialment per la seva relació amb diversos fills extramatrimonials, l'existència dels quals ha estat àmpliament coneguda però no sempre acceptada en el context oficial.

Malgrat això, les regles de successió de Mònaco deixen molt clar que només els fills nascuts dins del matrimoni oficial tenen dret a heretar el tron. Això crea una divisió evident entre els fills legítims, com Jacques i Gabriella, i els nascuts d'altres relacions, com Jazmin i Alexandre.

Charlene de Mònaco, entre el deure i la humiliació

Charlene de Mònaco ha estat constantment objecte d'atenció mediàtica a causa de la seva relació amb Albert. Des del seu casament el 2011, la princesa de Mònaco ha hagut de lidiar amb els fills extramatrimonials del seu marit, una situació que ha afectat la seva vida personal. Encara que Charlene ha mantingut una actitud discreta, aquesta última foto d'Albert amb els seus fills il·legítims ha fet que molts es qüestionin l'impacte d'aquesta dinàmica en el seu matrimoni.

El gest d'Albert en posar públicament amb Jazmin i Alexandre és una mostra més de les tensions subjacents en la seva relació amb Charlene. Els mitjans han especulat sobre l'estat del seu matrimoni, especialment després de diversos anys de rumors sobre les infidelitats d'Albert i els conflictes dins de la família Grimaldi.