Ramoncín sorprèn en confirmar el de Massiel en ple directe: 'Ha estat una...'

Ramoncín va reaccionar a l'última aparició televisiva de Massiel a ¡De Viernes!, confessant que pateix un càncer de pulmó. Afectat per la notícia, Ramoncín va sorprendre en confirmar en ple directe que "ha estat una tia que ha parlat molt clar". I és que la vida de Massiel no ha estat un camí de roses i en ple èxit va haver de lidiar amb un país marcat per la dictadura.

En aquest marc, Ramoncín ha volgut destacar la força i la perseverança que l'artista va mostrar en la nostra època més fosca. "S'ha enfrontat molt al poder, a la indústria", va ressaltar al plató de Más vale tarde.

Ramoncín confirma en directe la veritat de Massiel

Massiel va reaparèixer fa uns dies al plató de ¡De Viernes!, per donar la seva entrevista més difícil. Després d'anys allunyada del món mediàtic, la cantant ha tornat per confessar que està lluitant contra un càncer de pulmó. La mateixa malaltia que es va emportar la vida del seu pare i del seu germà, tristament mort fa un any.

La seva entrevista va commocionar els mitjans, i també a aquells que van estar a prop d'ella, com és el cas de Ramoncín. El cantant reconvertit en col·laborador, va confirmar el de Massiel en ple directe que "ha estat una tia que ha parlat molt clar". Aquesta afirmació es va veure refermada en la seva entrevista amb Santi Acosta on va parlar sense embuts sobre la seva delicada situació.

Massiel es va mostrar forta, tot i que va reconèixer que no ha estat una batalla gens fàcil. Amb la sinceritat que la caracteritza va afrontar la seva entrevista amb tranquil·litat i seguretat. Aquests dos trets són només alguns dels que conformen la forta personalitat de la cantant.

La mateixa a la qual va fer referència Ramoncín quan va resumir el passat musical de Massiel i com va saber imposar-se en una època molt complicada. "Pensa en quin any guanya, en plena dictadura", va començar dient el col·laborador. "S'ha enfrontat molt al poder, a la indústria, ha estat una tia que ha parlat molt clar", va sentenciar.

L'època en què Massiel va guanyar Eurovisió va ser un dels moments més complicats per a ella. El règim volia convertir-la en la imatge de la dictadura, però ella s'hi va negar. Sonada va ser la seva plantada a Franco quan es va negar a anar al Pardo per fer-se una foto amb ell.

La declaració pública com a "antifeixista" li va valer ser vetada un any a TVE, però ella mai es va acovardir i va acabar sent una cantant protesta. D'aquí les paraules de Ramoncín en referir-se a Massiel com "una tia que ha parlat molt clar".

Ramoncín valora Massiel

Ramoncín va confessar que s'havia endut "un enorme disgust" en conèixer la malaltia de Massiel. No obstant això, ella mateixa ha optat per portar en la intimitat la seva lluita contra el càncer. Ni tan sols li ho va arribar a confessar al seu germà, qui, ja en aquells mesos, es trobava en una situació delicada.

En el seu enterrament, Massiel reconeix que va treure forces per evitar que la gent "sabés que estava molt malament". "Respirava molt malament, no estava per estar dreta", va admetre en la seva última entrevista molt emocionada.

Aquest va ser el motiu pel qual persones properes a ella no sabessin el complicat moment pel qual estava passant. Ramoncín va reconèixer que Massiel "és molt més del que sembla", i que la seva vida va més enllà d'haver guanyat Eurovisió.

"Ha estat una cantant extraordinària, una dona molt valenta, i crec que cal admirar-la i respectar-la", assenyalava. Sens dubte, la vida de Massiel és un testimoni de la lluita i la perseverança, i la seva història continua inspirant a molts.