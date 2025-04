Donen l'última hora sobre l'estat de Carles III i, atenció: Hi ha novetats!

El rei Carles III d'Anglaterra ha tornat a les seves activitats oficials després d'una breu hospitalització dijous passat. El monarca, de 76 anys, va ser ingressat en una clínica a Londres a causa dels efectes secundaris del seu tractament contra el càncer, encara que s'espera que la seva salut millori. Malgrat aquest episodi, Carles III continua amb la seva agenda i va participar en esdeveniments importants, mostrant que la seva recuperació va per bon camí.

Una aparició important després del seu ingrés

Aquest dimarts 1 d'abril, el rei Carles III va presidir una cerimònia al castell de Windsor, on va lliurar diversos títols honorífics. Durant l'esdeveniment, se'l va veure somrient i participatiu, cosa que va deixar clar que se sent prou bé per continuar amb els seus deures. Entre els homenatjats es trobava Alan Titchmarsh, qui va rebre el títol de Comandant de l'Imperi Britànic (CBE) per la seva tasca en horticultura.

També hi era Wayne McGregor, que va ser nomenat "Sir" pels seus èxits en la dansa. Carles III d'Anglaterra també va fer entrega de l'Ordre de l'Imperi Britànic (MBE) a l'atleta Katarina Johnson-Thompson i l'Ordre de l'Imperi Britànic (OBE) a la ballarina Maríanela Núñez. La cerimònia va ser un testimoni de la seva capacitat per seguir complint amb les seves funcions malgrat els recents contratemps en la seva salut.

L'impacte de la salut de Carles III en els seus compromisos

L'ingrés hospitalari de Carles III va obligar la Casa Reial a cancel·lar diversos compromisos programats per al divendres a Birmingham, on el rei havia de concedir credencials a alguns ambaixadors. No obstant això, el monarca britànic ja és de tornada en els seus compromisos i s'espera que reprengui la seva audiència habitual amb el primer ministre, Keir Starmer, aquest dimecres.

Encara que el palau ha estat reservat sobre els detalls del tipus de càncer que pateix Carles III, ha informat que el seu tractament segueix i que l'episodi d'hospitalització va ser puntual. La Casa Reial també ha assegurat que Carles es troba "en bon camí" i que la seva recuperació és prometedora.

Plans de viatge i el futur proper del Rei

Malgrat els problemes de salut, Carles III manté els seus plans de viatge, incloent-hi una visita d'Estat a Itàlia la setmana vinent. No obstant això, ha decidit cancel·lar la seva trobada amb el Papa Francesc, qui ha estat malalt a Roma a causa d'una pneumònia. Encara que ha hagut de fer aquests ajustos en la seva agenda, Carles III continua compromès amb els seus deures i la realització dels seus viatges oficials.

El palau anglès ha reiterat que l'hospitalització de Carles III va ser una mesura de precaució i que no s'ha de veure com un indicatiu d'un problema greu. Encara que el monarca continua sent una figura clau per a la monarquia britànica, la seva salut continuarà sent vigilada de prop per la seva família i els ciutadans.