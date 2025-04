María del Monte trenca el seu silenci lluny d'Inmaculada Casal i confessa la veritat

María del Monte reapareixia públicament el passat dissabte a Màlaga amb motiu de les processons de Setmana Santa. La cantant, que en aquesta ocasió no estava acompanyada per la seva dona, la periodista Inmaculada Casal, es deixava fotografiar al costat del Cautivo del qual és una fervent devota. Una ocasió en què la tia d'Antonio Tejado es mostrava taxativa: "Del Cautivo no et té que parlar ningú, et crida Ell".

Fa ara un any la sevillana veia com Nuestro Padre Jesús Cautivo no sortia als carrers de Màlaga per culpa de la pluja. Un motiu més que suficient perquè ara María del Monte acudís a la seva cita amb el Senyor de Màlaga per venerar-lo.

Feliç i somrient, l'artista no podia contenir l'emoció que li produeixen aquestes dates tan assenyalades. María del Monte desvelava, a més, en una recent entrevista que sent debilitat per un Crist "que em vaig trobar un dia fa 38 anys, per casualitat, quan venia aquí a treballar".

Va ser aquell el primer moment en què la sevillana va descobrir el que ella defineix com la "màgia". La que fora guanyadora del concurs televisiu Gente Joven no és capaç de saber si ella es va fixar en El Cautivo o al revés.

María del Monte decideix sincerar-se en absència de la seva dona Inmaculada Casal

"És un dubte que tindré sempre. Només sé que em crida i aquí estic", reconeixia. A continuació deixava caure la conveniència de "escoltar-nos per dins una mica, no abandonar-nos i saber on ens trobem bé".

La veritat és que l'artista va tenir una trobada absolutament casual amb El Cautivo. "Venia per a l'hotel Màlaga Palacio en cotxe. Allò em va impactar, em va captivar i forma part de les meves coses importants", assegurava fa uns dies.

Gairebé quatre dècades després d'aquell moment, María del Monte considera que aquella imatge el que li ha donat és salut. Ella, per la seva banda, li ofereix "carinyo, fe, confiança, amor…".

María del Monte ha compartit què significa per a ella El Cautivo de Màlaga

Enmig d'aquesta reflexió, María del Monte va voler ressaltar la importància de detenir-nos: "No ens aturem a estimar-nos". Segons ella, la Setmana Santa és una oportunitat per recordar que hem d'estar més units. "De fet, hi ha un terme que es diu germanor", apuntava l'artista, "quin tipus de germanor es fa quan no s'exerceix?".

Una relació que ella ha aconseguit establir amb El Cautivo, al qual se sent molt unida. "Lògicament ens entenem. Jo sóc la que parla i Ell escolta", concloïa.

Si bé la unió entre María del Monte i El Cautivo és molt especial, ella reconeix que no podria cantar-li. Només una vegada, a la Fira de Màlaga, li va dedicar unes estrofes.

Allò va ser improvisació en un concert que va oferir a l'auditori de Cortijo de Torres. No obstant això, no va anar més enllà, ja que és tal l'emoció que segons ella mateixa va explicar "se'm seca la boca". Una frase que prova que per a María del Monte parlar del Cautivo són paraules majors.