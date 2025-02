María del Monte i Toñi Moreno fan el pas final i ho expliquen tot: 'M'ha trucat'

María del Monte es convertia aquesta setmana en notícia en anunciar-se que el pròxim 28 de febrer rebrà una de les Medalles d'Andalusia que s'atorguen aquest any. Una condecoració que l'andalusa decidia compartir ràpidament amb els seus éssers estimats. Entre altres contactava amb la seva amiga Toñi Moreno: "La meva amiga de l'ànima m'ha trucat", reconeixia la periodista orgullosa del reconeixement que atorgat a la cantant de sevillanes.

La catalana així ho confirmava als seus seguidors en el seu perfil de xarxes socials. Toñi Moreno mostrava la seva emoció després que María del Monte li hagués fet partícip de la feliç notícia.

"La meva cara ho diu tot", reaccionava la conductora de Gente maravillosa. "S'ho mereix perquè és una artista que ha portat la cultura andalusa per tot el món, i perquè és molt bona persona. T'estimo", finalitzava la seva emotiva dedicatòria.

Toñi Moreno no pot ocultar la seva emoció després de conèixer el que María del Monte li ha explicat

María del Monte va decidir que la millor manera de compartir amb la seva amiga la notícia de la citada distinció era fer una videotrucada. La periodista, per la seva banda, decidia fer partícips als seus seguidors del moment en què ambdues comentaven el que havia passat.

L'amistat de María del Monte i Toñi Moreno va sorgir fa ja dues dècades. Un vincle que han sabut cuidar i mantenir en el temps tal com ambdues han deixat palès.

"Ens coneixem amb els nostres defectes, i ens estimem malgrat ells... per això som AMIGUES", escrivia Toñi Moreno sobre la cantant fa uns mesos.

L'artista reflexionava també en el seu perfil públic sobre el premi que rebrà a la seva estimada Andalusia. María del Monte reconeixia sentir-se pletòrica i feliç, "perquè tinc la meva terra al cor. I tinc l'enorme sort de rebre aquest reconeixement".

Unes paraules que demostren que aquest és un dels guardons que més il·lusió li podien fer. "Segur que no hi haurà avui més feliç que jo. Gràcies", insistia en un vídeo que ha deixat en el seu perfil d'Instagram.

Una publicació que a continuació s'omplia de comentaris. Diferents personalitats del món de la música així com persones anònimes donaven l'enhorabona a la sevillana amb motiu del guardó.

María del Monte està molt orgullosa amb el guardó que està a punt de rebre

La cantant, de 62 anys, va saltar a la fama als anys 80 gràcies al programa Gente joven de RTVE, on es va proclamar guanyadora. El 1985 va editar el seu primer disc destacant la seva figura com a cantant de copla. Van ser els seus següents discos de sevillanes els que la van impulsar a ser anomenada com'La Reina de les Sevillanes'.

Des de llavors, María del Monte ha aconseguit un total de 20 discos de platí i ha continuat omplint la seva trajectòria professional amb una àmplia discografia.

Més enllà de la seva dedicació al món de la cançó, l'andalusa també és coneguda pel seu treball com a presentadora de coneguts programes de ràdio i de televisió. A més, ha participat en espais com Tu cara me suena o MasterChef Celebrity. Tanmateix, la seva faceta com a cantant és la que més l'omple, i precisament per la seva trajectòria artística ara rep un merescut reconeixement.