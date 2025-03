El ferm comentari d'Eugenia Osborne sobre la nova feina de Bertín Osborne: 'Està…'

Eugenia Osborne i Miguel Barreiro han estat celebrant el seu amor en cada ocasió possible. A punt de complir tres anys de relació, la parella ha continuat vivint una autèntica lluna de mel. Encara que el que més ha sorprès de l'última vegada que se'ls va veure junts van ser les paraules que Eugenia va dedicar a Bertín Osborne sobre la seva nova feina: "Està molt content".

Ni la distància ni les seves exigents agendes han impedit que el seu amor segueixi enfortint-se. La seva història ha estat una de les més estables del panorama nacional.

Fa uns dies, ambdós han reaparegut a la Fira Internacional d'Art Contemporani, ARCO, a Madrid. Han estat radiants i còmplices, demostrant que la seva relació travessa el seu millor moment. Han passejat entre les obres exposades, han compartit confidències i han deixat clar que la seva felicitat és absoluta.

Eugenia Osborne, filla de Bertín Osborne, parla sobre els seus plans de casament

Aquest estiu es compliran tres anys des que se'ls va veure junts per primera vegada. Des de llavors, han construït una relació sòlida i compenetrada.

No obstant això, malgrat la felicitat que reflecteixen, Eugenia ha revelat que, per ara, no han considerat fer un pas més. "Ja hem fet molts passos, però jo soc molt d'anar a poc a poc amb bona lletra i el que hagi de ser, serà més endavant", ha afirmat Eugenia Osborne.

Amb una seguretat evident, Eugenia ha assegurat que el més important per a ella és l'acceptació del seu entorn. "Tota la meva família l'estimen moltíssim. Ell estima molt els meus fills i els meus fills l'estimen a ell", ha revelat amb un somriure.

"Això és el més important", ha insistit. Amb aquestes declaracions, ha deixat clar que no hi ha pressa per un compromís formal.

Eugenia Osborne parla sobre el nou projecte laboral de Bertín Osborne a televisió

Sobre el seu pare, Bertín Osborne, i el seu nou projecte a Tu cara me suena, Eugenia Osborne ha comentat que "s'ho està passant molt bé". "Vaig estar amb ell fa dues setmanes i em va dir que estava molt content", ha assegurat.

Amb aquesta aparició a ARCO, Eugenia i Miguel han confirmat que el seu amor segueix intacte. Han demostrat que, més enllà dels rumors, la seva relació es basa en la complicitat i el respecte mutu.

Mentrestant, continuen gaudint del present sense apressar-se pel futur. La seva història d'amor ha estat una de les més admirades i, sens dubte, seguirà donant de què parlar.