El gest lleig de Carles III amb els fills de Harry i Meghan Markle

Recentment, el rei Carles III va realitzar una visita poc comuna a Londres, on se'l va poder veure volant en el seu helicòpter sobre la ciutat. El monarca va aterrar als terrenys del Palau de Kensington, on va ser rebut de manera especial per Jack Brooksbank, marit de la princesa Eugènia, i els seus dos fills, August i Ernest. Aquesta imatge va sorprendre els transeünts, ja que va ser un gest de proximitat cap als fills d'Eugènia, que van tenir l'oportunitat de fer un recorregut exclusiu en l'helicòpter reial.

Mentre Carles III marxava en el seu cotxe oficial, Jack va portar els nens, juntament amb altres petits, a gaudir d'una breu excursió d'uns deu minuts dins de l'helicòpter. Una experiència que, segons una font propera, va deixar els nens completament fascinats. "Sembla que s'ho van passar genial", va afirmar la font, destacant com d'entretinguts estaven durant el recorregut.

El distanciament amb Harry i un missatge clar

Aquest gest de Carles III ocorre en un context una mica complicat. Recentment, el príncep Harry ha decidit tallar els llaços d'amistat amb la seva cosina Eugènia, una de les poques persones de la família que li quedaven com a suport. Les raons d'aquest distanciament semblen estar relacionades amb una trobada que Eugènia va tenir amb Piers Morgan, conegut detractor de Meghan Markle.

La situació s'hauria complicat quan Harry, en veure l'abraçada entre la seva cosina i el periodista, va reaccionar amb enuig, segons detalls compartits per Morgan en una entrevista. Aquest refredament de relacions dins de la família reial, sumat al gest de Carles III amb els fills d'Eugènia, ha generat encara més especulacions. Mentre els petits d'Eugènia són benvinguts a l'helicòpter del rei, els fills del príncep Harry, Archie i Lilibet, queden exclosos d'aquesta proximitat.

Un dia en la vida d'Eugènia i Jack

La vida de la princesa Eugènia i el seu marit Jack Brooksbank es desenvolupa allunyada dels focus i gaudeixen d'una vida tranquil·la allunyada del constant escrutini públic. La seva residència principal es troba al Regne Unit, però també passen temps a Portugal, on Jack desenvolupa la seva carrera com a empresari immobiliari. Eugènia manté el seu rol com a directora artística de la galeria Hauser & Wirth i és ambaixadora de diverses causes, entre elles la conservació dels oceans a la Fundació Blue Marine.

Malgrat no tenir responsabilitats oficials com la seva germana Beatriu, Eugènia continua col·laborant en compromisos reials i és un suport important per a la seva família. A més, és una de les figures properes al príncep Guillem, especialment quan Kate Middleton es va retirar de la vida pública pel seu diagnòstic de càncer. La diferència de tracte que té Carles III cap a Eugènia i el príncep Harry deixa palès que la relació entre pare i fill està en hores molt baixes.