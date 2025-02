Manuel Martos dona l'última hora sobre el tractament de Raphael: 'Els metges...'

La salut de Raphael ha estat un tema de gran interès des que va patir un accident cerebrovascular fa dos mesos. La notícia va commocionar els seus seguidors i va generar incertesa sobre el seu futur en la música. Durant setmanes, l'hermetisme ha estat total, però ara el seu fill, Manuel Martos, ha volgut compartir detalls sobre la seva evolució.

"Els metges estan molt contents", ha afirmat Manuel Martos, destacant que el tractament està donant resultats positius. Les seves paraules han portat alleujament als seguidors del cantant, que han seguit amb atenció cada novetat sobre el seu estat.

L'artista va ser diagnosticat amb limfoma cerebral després de sotmetre's a diverses proves. Aquest diagnòstic va obligar a la cancel·lació de la seva gira per Amèrica i a centrar-se en la seva recuperació. Des de llavors, Raphael ha estat envoltat de la seva família i seguint estrictament les indicacions mèdiques.

Malgrat els desafiaments, el cantant ha mostrat una notable millora. El seu estat físic i anímic han evolucionat favorablement, cosa que ha revifat les esperances del seu retorn als escenaris.

Manuel Martos dona l'última hora sobre el tractament de Raphael

L'evolució del cantant ha estat més que positiva. "La veritat és que, molt bé, el tractament va fenomenal. Molt bé, els metges estan molt contents", ha assegurat Martos a Europa Press. Aquestes declaracions confirmen que l'artista es troba en un bon moment.

A més, la seva família ha experimentat un canvi d'ànim considerable. "Tot va molt bé, que és la millor notícia que podem rebre, que podem donar, i que tant de bo segueixi així", ha expressat amb optimisme.

Tanmateix, Manuel Martos també ha subratllat la importància de la prudència en aquesta etapa de recuperació. "Amb cautela, perquè això ja sabem que és a poc a poc, però tot va molt bé", ha emfatitzat.

Més enllà dels avenços mèdics, l'actitud de l'artista està jugant un paper fonamental en la seva millora. "I com ell està bé, tu li veus que ell es troba bé, que està animat, que està amb ganes, que està amb energia. Això al final ho contagia, i ens ho contagia a tots", ha afegit.

Un possible retorn als escenaris

Malgrat el seu estat de salut, Raphael continua mostrant el mateix esperit de lluita que l'ha caracteritzat durant la seva carrera. "I d'aquí a poc, tant de bo, tinguem una bona notícia, al final, és el que li agrada, no? Ell viu per i per a les seves cançons", diu el seu fill.

Els rumors sobre el seu retorn als escenaris han començat a prendre força. S'especula que podria tornar el 5 de juliol al Festival Starlite de Marbella. Tanmateix, Manuel Martos ha emfatitzat que la prioritat continua sent la salut del seu pare.

"Sí, però jo crec que, al final, tots entenen que això és secundari. El seu públic, jo crec, és el que millor entén això. El que volen és que ell estigui bé", va afirmar amb seguretat.

El cantant continua enfocat en la seva recuperació i, encara que anhela tornar als escenaris, és conscient que ha de prendre-ho amb calma. "Ell, al final, ho troba a faltar, perquè és el que més li agrada al món. Però ell sap molt bé que ja arribarà", va assegurar Manuel Martos.

Les dates tentatives per al seu retorn inclouen el 17 de maig a Elx i el 31 de maig a Almeria. Tanmateix, el seu equip mèdic continua avaluant la seva evolució abans de confirmar qualsevol presentació.

Malgrat la incertesa, l'entorn de l'artista insisteix que el seu retorn s'ha de gestionar amb cautela. "No podem saber amb certesa si podrà tornar abans de l'estiu, com s'està especulant. Cal ser pacient i dins de poc tant de bo tinguem una bona notícia", va concloure el seu fill.

L'evolució de Raphael continua sent una notícia esperançadora per als seus seguidors i la seva família. Manuel Martos ha confirmat que els metges estan satisfets amb el seu progrés, encara que insisteix en la importància de la prudència. Amb un possible retorn als escenaris a l'horitzó, els seus fans esperen amb ànsia el moment en què Raphael torni a brillar.