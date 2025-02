'Preguin per mi': el missatge d'avui del papa Francesc pel seu delicat estat

La salut del papa Francesc ha mantingut en suspens a milions de persones en els últims dies. Després de més d'una setmana ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma a causa d'una pneumònia bilateral, el seu estat continua sent delicat i, segons fonts del Vaticà, fins i tot crític.

Confiança enmig de la preocupació

Malgrat la gravetat del seu estat, el Pontífex ha volgut dirigir-se als seus fidels en un missatge difós aquest diumenge durant el prec de l'Àngelus. Encara que, igual que la setmana passada, no s'ha celebrat l'oració pública per permetre-li descansar. En el seu comunicat, el papa Francesc ha assegurat que continua afrontant l'hospitalització amb confiança i ha explicat que continua rebent els tractaments necessaris.

"El descans també forma part de la teràpia", ha assenyalat el Papa, deixant clar que està centrat en la seva recuperació. A més, ha aprofitat l'ocasió per expressar el seu profund agraïment als metges i al personal sanitari de l'hospital per les cures que està rebent.

Agraïment als seus seguidors i petició de pregàries

En el seu comunicat, el Papa també ha volgut agrair el suport que ha rebut en aquests dies difícils. Ha confessat que li han arribat nombrosos missatges d'afecte, però que especialment l'han commogut les cartes i dibuixos dels nens.

"Gràcies per aquesta proximitat i per les pregàries de confort que he rebut de tot el món. Encomano a tots a la intercessió de María i els demano que preguin per mi", ha expressat el papa Francesc.

Una situació crítica després d'una crisi respiratòria

El papa Francesc, de 88 anys, roman ingressat des del 14 de febrer al Policlínic Gemelli. Tot i haver passat una nit tranquil·la, el seu estat continua sent delicat.

Aquest dissabte va patir una crisi respiratòria que va obligar els metges a administrar-li oxigen a alt flux. A més, les últimes anàlisis van revelar que pateix anèmia i trombocitopènia, cosa que va requerir transfusions de sang.

Aquest diumenge, el Vaticà ha confirmat que el Pontífex continua necessitant oxigen i que té més dolor que en dies anteriors, cosa que manté el seu estat en una situació crítica.

Per ara, el Vaticà continua actualitzant l'estat de salut del Papa dia a dia. Encara que la seva condició continua sent preocupant, el seu text ha portat una mica d'esperança als seus seguidors, que continuen pregant per la seva recuperació. Les pròximes hores seran clau per determinar la seva evolució i si els tractaments estan aconseguint estabilitzar el seu delicat estat de salut.