Qui és Ana María, mare de Rafa Nadal: un divorci i la seva relació amb Xisca Perelló

Darrere de cada gran figura de l'esport hi ha una història d'esforç i sacrifici familiar. En el cas de Rafa Nadal, el seu èxit no només s'ha forjat a la pista, sinó també gràcies al suport incondicional del seu entorn.

Entre les persones més influents en la seva vida, destaca la seva mare, Ana María Parera. Una dona que ha estat present en cada etapa de la seva carrera i que, malgrat mantenir-se allunyada del focus mediàtic, ha jugat un paper fonamental en la trajectòria del tenista.

Qui és Ana María Parera, mare de Rafa Nadal i la seva relació amb Xisca

Ana María Parera va néixer a Manacor, en el si d'una família amb una sòlida tradició empresarial en el sector del moble. No obstant això, va decidir prendre un camí diferent i va obrir la seva pròpia perfumeria en una de les zones més concorregudes de la ciutat.

Durant anys, va compaginar el seu negoci amb la criança dels seus fills. No obstant això, quan Rafa va començar a destacar en els tornejos de l'ATP, va prendre una decisió clau: deixar-ho tot per dedicar-li el seu temps i donar-li suport en la seva carrera.

La seva implicació no només s'ha limitat a l'àmbit esportiu. Des de 2008, exerceix com a presidenta de la Fundació Rafa Nadal, una entitat que treballa en projectes educatius i socials per a nens i joves.

Més enllà del seu paper com a mare, Ana María Parera també ha construït una estreta relació amb l'esposa de Rafa Nadal, Mery Perelló. La complicitat entre ambdues és evident i s'ha consolidat amb el pas dels anys, reflectint l'harmonia que regna en la família.

El divorci que va marcar la família Nadal

El vincle entre Ana María i el seu fill és indestructible, però hi va haver un moment complicat en la vida de Nadal: la separació dels seus pares. Després de més de dues dècades de matrimoni i dos fills en comú, la parella va decidir prendre camins separats.

Encara que el seu divorci es va portar amb absoluta discreció, va ser un cop emocional per a Rafa. D'aquesta manera, en més d'una ocasió, ha reconegut la importància de la seva família en la seva estabilitat personal i professional.

Malgrat la ruptura, Ana María i Sebastián han continuat donant suport al seu fill en tot moment. Ambdós continuen formant part del seu cercle més proper, demostrant que, encara que la seva relació sentimental va acabar, el seu compromís segueix intacte.

Ana María Parera ha estat molt més que una mare per a Rafa Nadal. La seva dedicació i suport han estat clau en la formació del seu fill. Confirmant que l'èxit de Rafa Nadal és, en gran part, el reflex de l'esforç i la unitat de la seva família.