Confirmat el rumor sobre Lydia Lozano i Kiko Hernández: ‘L'he mirat i…’

Lydia Lozano i Kiko Hernández protagonitzaven la setmana passada una situació que cridava l'atenció de l'audiència. Davant la indisposició de la presentadora de Ni que fuéramos, María Patiño, els citats col·laboradors semblaven no posar-se d'acord. "L'he mirat i crec que la conec una mica i volia canviar de tema", justificant-se Lydia davant els retrets del seu company.

Tot va començar quan Patiño no va poder evitar que es notés que no es trobava del tot bé. De fet, David Valldeperas, un dels directors de l'espai, explicava que l'organisme de la comunicadora no estava "funcionant al cent per cent". És per aquesta raó per la qual van demanar als tertulians que tinguessin una mica de paciència.

Si bé la majoria es dirigia a María Patiño per saber què li passava, Lydia, per contra, reprenia el tema del qual estaven parlant uns minuts abans.

Kiko Hernández i Lydia Lozano s'enganxen en ple directe per María Patiño

Kiko Hernández, a qui no va semblar agradar-li l'actitud de la madrilenya, li va retreure el gest. "Que tornis al tema quan t'està dient la presentadora que està malalta... Que poc empàtica", va deixar caure el marit de Fran Antón.

Aleshores Lydia, sense aprovar el que acabava d'escoltar, va reaccionar. "Poc empàtica?!". La col·laboradora va mostrar que no compartia la crida d'atenció del seu company i va reaccionar: "Que no em diguis xunga!".

Lozano, qui va fer èmfasi que no havia actuat amb mala intenció, va explicar el perquè de la seva actitud. "L'he mirat", va començar dient, referint-se a María Patiño, "i crec que la conec una mica i volia canviar de tema", aclaria, buscant comprensió.

Enmig d'aquesta confrontació, la conductora de Ni que fuéramos prenia la paraula i tancava el tema amb un breu "Molt bé, Lydia, gràcies". Després, donava per aclarit l'assumpte.

Més enllà de l'enfrontament del qual va ser testimoni l'audiència dijous passat, la relació entre Kiko Hernández i Lydia Lozano ha travessat per alts i baixos. Els que van ser col·laboradors de Sálvame es van conèixer el 2003 i al llarg d'aquestes dues dècades han passat de l'amor a l'odi en no poques ocasions.

La relació d'amistat entre Lydia i Kiko ha superat molts alts i baixos

Si bé al principi van protagonitzar una ferma amistat, el 2007 tot es va truncar després que Lozano donés una informació sobre el col·laborador madrileny que aquest no volia que transcendís. Des d'aquell moment Kiko no va tornar a confiar en Lydia i va arribar a ser molt dur amb ella en directe en nombroses ocasions.

Passat el temps, ara sembla que les aigües tornen al seu curs. Cal destacar que quan van néixer les filles de Kiko Hernández, Lydia i ell van protagonitzar un emotiu acostament.

Anys després, quan el tertulià va anunciar el seu casament amb el que avui és el seu marit, Lozano no va poder evitar emocionar-se. Un gest que demostra que els uneix una amistat que, tanmateix, no està exempta, a la vista està, de certs desacords.