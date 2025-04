Escàndol amb Meghan Markle i el príncep Harry: desvelen què passa a casa seva

Els ducs de Sussex han estat objecte d'atenció mundial, però darrere de les càmeres s'amaguen històries menys conegudes sobre els treballadors que van treballar per a la parella. Es parla del 'Club de Supervivientes dels Sussex', format per exempleats que van abandonar els seus càrrecs a causa de les importants tensions psicològiques viscudes en el seu entorn laboral. Alguns asseguren haver patit trastorn d'estrès posttraumàtic, mentre altres simplement van renunciar al no poder lidiar amb la pressió constant.

Un ambient laboral marcat per la pressió

La pressió sobre els empleats dels Sussex va ser tan intensa que diversos membres del personal van decidir abandonar els seus llocs a causa de l'impacte emocional. Un dels casos més comentats és el de Melissa Touabti, que va treballar com a assistent personal de Meghan Markle: segons informes, Touabti va renunciar a causa del comportament “traumatitzant” de la seva cap. L'incident més famós va ocórrer quan Meghan li va demanar que encarregués mantes vermelles personalitzades per a una festa a Sandringham.

En arribar les mantes, el to de vermell no era l'adequat per a Meghan, cosa que va desencadenar una furiosa reacció de la duquessa i va portar Touabti a deixar el seu lloc. Aquest incident, àmpliament discutit per biògrafs com Robert Lacey, reflecteix una constant tensió en l'ambient laboral dins de la cort dels Sussex. Malgrat la seva renúncia, altres relats suggereixen que la duquessa no era l'única responsable de crear un clima complicat.

L'altra cara de la història: la perspectiva dels Sussex

Altres com Omid Scobie i Carolyn Durand, autors de Finding Freedom, tenen una visió diferent: segons ells, el duc i la duquessa no es van sentir decebuts amb la partida de Touabti. En el seu llibre, expliquen que des del principi del seu compromís, el príncep Harry va insistir que Meghan Markle tingués un equip per adaptar-se a la vida real. Aquest equip incloïa figures com Amy Pickerill, que es va convertir en la secretària privada de la duquessa de Sussex, i Heather Wong, que havia treballat en l'administració d'Obama.

Malgrat comptar amb un equip de confiança, per a finals de 2019 tots els membres clau del personal dels ducs de Sussex havien deixat els seus llocs. La pressió laboral, la incompatibilitat i la falta d'acord van ser les principals raons que van portar aquests empleats a renunciar. Segons Lacey, alguns d'ells van crear el 'Club de Supervivientes dels Sussex', un grup d'extreballadors que van viure per explicar les seves experiències.

La toxicitat de l'entorn: va ser només Meghan Markle la culpable?

L'atmosfera al Palau de Kensington es va descriure com a “febril” i plena de tensions. Molts empleats van reportar sentir-se emocionalment esgotats a causa de les altes expectatives de Meghan i Harry. S'afirma que Meghan, sovint, atreia els empleats al seu cercle de confiança, afalagant-los i demanant-los que l'ajudessin en tasques que no sempre corresponien al seu lloc.

Malgrat les crítiques, Meghan i Harry defensen el seu estil de lideratge i desestimen les acusacions com a part d'una campanya de difamació. Els seus representants afirmen que les acusacions són antigues i malinterpretades, dissenyades per danyar la imatge de Meghan.

La renúncia del príncep Harry: un altre senyal de conflicte

Recentment, el príncep Harry va renunciar al seu lloc en l'organització Sentebale, després d'una disputa amb la presidenta de la junta, Sophie Chandauka, que el va acusar d'assetjament i bullying. Aquesta situació reflecteix el creixent malestar dins del seu cercle proper i les dificultats amb què han lidiat des que van decidir allunyar-se dels seus rols dins de la família reial. La Comissió de Caritat està investigant la situació, i Harry espera que es descobreixi la veritat.

El 'Club de Supervivientes dels Sussex' podria seguir creixent, mentre la parella intenta superar els traumes laborals i personals que han marcat el seu camí.