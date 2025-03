Aplaudiment a Laura Fa per la bronca a Juan del Val en ple directe

Laura Fa ha tornat a guanyar-se l'aplaudiment dels televidents arran de la monumental bronca que li ha fet a Juan del Val en ple directe. La col·laboradora de Espejo Público no ha tingut cap problema a qüestionar les últimes i polèmiques declaracions que ha fet el seu company de professió.

Durant l'emissió d'aquest matí, l'equip de col·laboradors d'aquest matinal ha dedicat part de la seva secció Més Espejo a comentar la darrera intervenció de l'escriptor a La Roca.

Aquest diumenge, 16 de març, Juan del Val no va dubtar a expressar públicament el seu descontentament amb tota la premsa del cor del nostre país. I tot després que s'hagi publicat que Íñigo Onieva ha organitzat una sortida amb amics sense comptar amb Tamara Falcó.

“La premsa del cor hauria de reflexionar sobre com n'és de fatxa. Però fatxa!”, va assegurar el col·laborador de televisió en aquest format de La Sexta. A més, va aprofitar l'ocasió per recordar el que els va passar a ell i a Nuria Roca fa uns mesos.

“El mateix que va passar amb nosaltres... Quan vaig anar a Santander a una fira i tu et vas quedar a Menorca”, va afegir Juan del Val, assegurant que en aquell moment es va començar a parlar de “crisi i divorci”.

Unes paraules que, com era d'esperar, no han passat desapercebudes entre els col·laboradors de Espejo Público. Tant és així que Laura Fa no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de sentenciar en ple directe les crítiques de l'escriptor cap a la premsa del cor.

Laura Fa es guanya l'aplaudiment dels televidents per la bronca que li ha fet a Juan del Val a Espejo Público

Després de recordar les polèmiques declaracions que va fer Juan del Val aquest cap de setmana, Laura Fa ha donat un cop sobre la taula per fer-li una sonada bronca al seu company de professió.

En un primer moment, la col·laboradora de televisió ha assegurat que, segons ella, les coses “es diuen d'una altra manera”. A més, ha aprofitat l'ocasió per compartir el que pensa al respecte:

“Les informacions que arriben d'Íñigo són molt determinades i expliquem el que podem. Juan del Val sap perfectament per què ho expliquem i entenc que el que fa aquí és amiguisme amb Tamara i vol defensar-la. Em sembla bé, però que no dispari contra nosaltres per defensar la seva amiga”.

En aquest moment, i malgrat la postura tan contundent de Laura Fa, Pilar Vidal ha decidit donar la cara pel seu amic i company de feina. Tant és així que ha deixat molt clar que Juan del Val “no fa amiguisme” amb Tamara Falcó.

“Realment, el que passa és que es posa una mica en el paper d'escriptor i el que diu és…”, estava explicant la periodista, quan ha estat interrompuda per la seva companya.

“No estava com a escriptor en aquest programa, eh! Està com moltíssimes coses més, menys com a escriptor. No fa anàlisi sintàctica dels titulars, el seu paper és un altre”, ha assegurat Laura Fa.

D'aquesta manera, la comunicadora ha deixat molt clar que Juan del Val es dedica exactament al mateix que ella. Motiu pel qual no entén per què ataca d'aquesta manera la premsa del cor.