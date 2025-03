Lydia Lozano torna a parlar del cas d'Ylenia Carrisi: 'Ara ho deixo anar tot'

Lydia Lozano ha deixat més d'un sense paraules amb l'última i inesperada decisió que ha pres. Encara que en el passat va assegurar que no parlaria més del cas d'Ylenia Carrisi, ha tornat a esmentar el tema durant la seva última entrevista: “Ara ho deixo anar tot sense una llàgrima”.

Aquest dimecres, 19 de març, la revista Diez Minutos ha publicat l'última xerrada que han tingut amb aquesta coneguda periodista i col·laboradora de televisió. Conversa que ha girat al voltant del seu nou llibre, La venganza de la llorona.

No obstant això, Lydia Lozano no ha tingut cap problema a tractar altres temes més personals, entre ells, el cas d'Ylenia Carrisi. Un assumpte del qual va prometre que no tornaria a parlar mai més.

Va ser per Any Nou de 1993 quan la filla dels cantants Al Bano i Romina Power va desaparèixer amb tan sols 23 anys. Durant anys, aquests dos coneguts artistes no van cessar en la seva recerca, però amb el pas del temps, les seves esperances per trobar-la van començar a difuminar-se.

No obstant això, el 19 de febrer de 2005, Lydia Lozano va assegurar al plató del programa Salsa Rosa que Ylenia Carrisi seguia viva i que tenia dades que ho demostraven. Finalment, aquella informació va resultar ser falsa i aquesta ficada de pota l'ha acompanyat durant tots aquests anys.

Ara, la col·laboradora de televisió ha tornat a parlar del cas d'Ylenia Carrisi durant la seva última entrevista, encara que, això sí, amb tota la prudència i discreció possible. “Ara ho deixo anar tot sense una llàgrima”, ha assegurat la comunicadora.

Lydia Lozano torna a esmentar el cas d'Ylenia Carrisi en la seva entrevista

Durant aquesta entrevista, la periodista Susana Jurado li ha preguntat a Lydia Lozano si el seu llibre va ser una teràpia per a ella “quan va acabar Sálvame”. Qüestió que la col·laboradora de televisió no ha tingut cap problema a respondre:

“Sí, perquè en aquell moment molta gent em deia: ‘Per què no et jubiles? Per què no et quedes a casa?’. Jo crec que cal tenir el cap ocupat i jo, mentre pugui, seguiré treballant[…]Va ser la meva teràpia. Gràcies al llibre m'he tret moltes capes, sóc més jo, i he après a relativitzar els meus problemes a la tele”.

Arran d'aquestes declaracions, la treballadora de la citada revista ha volgut anar un pas més enllà. Tant és així que no ha dubtat a preguntar-li a Lydia Lozano si s'estava referint a tots els problemes que li va suposar el cas d'Ylenia Carrisi.

“Ara ho deixo anar tot sense una llàgrima. Mira, l'altre dia a Ni que fuéramos van parlar els meus companys d'aquest tema, picant-me, i no va passar res. Tots em van felicitar perquè van veure que ho havia superat”, ha aclarit a continuació l'entrevistada.