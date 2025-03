Els reis Harald i Sònia de Noruega confirmen els rumors i salten totes les alarmes

El rei Harald de Noruega i la seva esposa, la reina Sònia, es troben de vacances, en un període de descans de tres setmanes. El país de destinació i l'elecció del lloc no han passat desapercebuts: els monarques estan a Barcelona. La preocupació pel rei creix a causa del record de l'incident ocorregut el 2024, quan Harald va estar a Malàisia.

El monarca va patir un greu problema de salut que va preocupar tota la família. Harald va ser hospitalitzat per una infecció durant aquelles vacances, cosa que va obligar la Casa Reial a revelar la seva ubicació. Aquesta vegada, la distància entre Noruega i Espanya és molt menor, cosa que genera menys intranquil·litat, si alguna cosa arribés a succeir durant la seva estada.

El record de l'incident a Malàisia segueix present

El febrer de 2024, el rei Harald va ser ingressat a Malàisia per una infecció greu. Després de diversos dies hospitalitzat, es va decidir que havia de tornar ràpidament a Noruega. El trasllat d'urgència va ser una operació delicada, però el monarca es va sotmetre a una cirurgia que va resultar exitosa, i a mitjans de març, va ser donat d'alta.

Durant aquell període, la reina Sònia va viure dies d'angoixa, tement per la vida del seu marit. En una entrevista posterior, la Reina va confessar que va passar molta por, preguntant-se si "tornaria a casa sola". Afortunadament, tot va acabar en un ensurt, i, ara, en anunciar-se el viatge a Espanya, els records d'aquella angoixa s'han revivat.

Per què Espanya?

El viatge a Espanya dels monarques no és una sorpresa, atès que ha estat un destí freqüent per a ells. No obstant això, la raó darrere d'escollir aquest lloc específicament aquest any ha generat certa especulació. Segons el mitjà Se og Hør, la distància entre Noruega i Espanya, tres vegades més curta que la de Malàisia, ofereix una major seguretat en cas d'emergència.

Encara que la Casa Reial va assegurar que tot està planejat perquè el viatge transcorri sense incidents, la preocupació segueix present. Especialment, per l'edat de Harald, 88 anys, i els problemes de salut que ha enfrontat en el passat. La Família Reial noruega i els seus seguidors esperen que aquest viatge transcorri sense contratemps, però no deixen de recordar el que va succeir l'any anterior.

Aquest viatge a Espanya, encara que aparentment simple, ha ressorgit els vells fantasmes del passat de la Família Reial noruega. Molts es pregunten si aquest descans serà tan tranquil com s'espera o si les preocupacions per la salut de Harald tornaran a entelar la pau de la monarquia noruega.