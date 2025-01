Luis Rollán, amic d'Anabel Pantoja, trenca el seu silenci: 'És la primera vegada...'

L'entorn d'Anabel Pantoja està seguint de prop l'evolució de la petita Alma ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria des del passat divendres. La neboda d'Isabel Pantoja està en aquests moments envoltada per la seva família i ha rebut innombrables mostres d'afecte d'amics i coneguts. És el cas de Luis Rollán, qui assegurava haver-se assabentat de la notícia pels mitjans: "És la primera vegada que no tinc ni idea de què dir".

El col·laborador de Fiesta es va mostrar visiblement afectat quan, durant l'emissió de l'esmentat espai, va conèixer l'estat de salut de la filla d'Anabel. "Me n'he assabentat per vosaltres i segueixo en xoc", va assegurar incapaç d'ocultar la seva sorpresa.

Malgrat no tenir més dades, el sevillà no va trigar a enviar un missatge de suport. "Només puc expressar que li envio tot l'amor i la positivitat a Anabel", va expressar mirant a càmera Rollán.

Luis Rollán va admetre que no tenia coneixement de l'ingrés de la filla d'Anabel Pantoja

Va ser divendres quan els seguidors de la cosina de Kiko Rivera van començar a mostrar la seva preocupació per l'absència d'Anabel a les xarxes. La influencer, que sovint puja contingut al seu mur d'Instagram, guardava un inusual silenci que de seguida va cridar l'atenció. No obstant això, cap dels seus fidels pensava que el motiu de la seva absència fos alguna cosa relacionada amb la salut de la seva filla.

Des que van conèixer la notícia de l'ingrés, la família Pantoja s'ha desplaçat fins a l'illa de Gran Canaria gairebé al complet. Anabel, que està envoltada per la seva parella i la seva mare, també ha rebut la visita dels seus oncles, Agustín i Isabel, el seu cosí, Kiko Rivera, i la seva cosina, Isa Pantoja. Uns moviments que no van transcendir fins diumenge perquè cap membre de la família havia publicat res a les xarxes.

Aquest dilluns, Anabel i David van parlar amb l'equip mèdic que atén la seva filla per conèixer l'abast de la malaltia. El programa Espejo Público es referia a l'estat de la nena que es troba amb pronòstic reservat.

"La situació podria allargar-se, fins i tot, dies i els metges li demanen a la família que si us plau continuïn mostrant-se optimistes com fins ara", avançava Arnau Martínez, reporter de l'esmentat espai.

Anabel compta amb el suport de la família Pantoja des del primer moment

"Els metges parlen de paciència", afegia Gema López. "Pot ser un procés llarg en el qual intentarem ser tan positius com sigui possible", matisava. Unes declaracions després de les quals va confirmar que s'havia intentat posar en contacte amb Anabel, però no havia obtingut resposta.

Des del programa Vamos a ver explicaven que els metges havien demanat a la família que "mantinguin l'optimisme i la calma, que siguin cauts i tinguin esperança", assegurava Giovanna González.

Amb tot, cal ser cauts i esperar a conèixer l'evolució de la petita. Mentrestant, Anabel és conscient que compta amb el suport dels seus éssers estimats, amics i seguidors que en les últimes hores li han fet arribar tot el seu afecte. És el cas de Luis Rollán, qui enviava a Anabel un missatge de força després de conèixer la informació en el programa en què col·labora.