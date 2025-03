Gir de 180º amb la confessió d'Ivonne Reyes sobre el seu fill, l'actor Alejandro Reyes

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Ivonne Reyes ha tornat a les nostres vides amb una de les seves entrevistes més dures. En ella, la model ha deixat a més d'un sense paraules amb la darrera confessió que ha fet sobre el seu fill, Alejandro Reyes. Paraules que han fet un gir de 180° a la història.

Fa uns dies, el periodista Saúl Ortiz va assegurar que aquesta coneguda actriu i presentadora veneçolana està passant per "la que podria ser la pitjor etapa de la seva vida". Tal com va afirmar, "fa diversos anys sense feina estable" i "estaria transitant per problemes econòmics i anímics".

Ara, ha estat la mateixa Ivonne Reyes la que ha fet un pas endavant per parlar com mai sobre la preocupant situació econòmica per la qual actualment està passant. I ho ha fet a través d'una entrevista per a Lecturas.

Encara que ha guanyat molts diners gràcies als seus constants treballs en televisió, avui dia, aquesta coneguda model veneçolana ho ha perdut tot. Tant és així que, segons ha confessat, no té "res" de diners al compte:

"Estic arruïnada, començo de zero... M'he acollit a la llei de la segona oportunitat, si compleixes uns requisits aconsegueixes que et cancel·lin els deutes, un advocat m'ha ajudat.[...]No tinc res que em puguin embargar. La meva gran responsabilitat és el meu fill".

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció de la seva entrevista ha estat la sorprenent confessió que ha fet sobre Alejandro Reyes. I és que, tal com ha assegurat Ivonne Reyes, per sort, aquesta delicada situació s'ha agreujat just després que el seu fill hagi finalitzat els seus estudis.

Ivonne Reyes fa una inesperada confessió sobre el seu fill, Alejandro Reyes

En un moment de l'entrevista, el periodista de la citada capçalera ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Ivonne Reyes quants diners ha pogut perdre amb els seus "negocis fallits". Moment en què la model ha donat a entendre que més de 20 milions d'euros.

Després de conèixer l'actual i delicada situació per la qual està travessant la mare d'Alejandro Reyes, el comunicador no ha pogut evitar fer-li una pregunta de la més personal. "Al teu fill li has donat una educació exquisida, internacional, com vas poder pagar-la?".

"Amb tot el que tenia guardat, el poc que tenia després de molts moviments i les males inversions. He aconseguit que Alejandro acabés els seus estudis, s'anava acabant[els diners], però va durar fins que va acabar", ha assegurat Ivonne Reyes, molt afectada.

A més, i per si això fos poc, l'empresària i presentadora de televisió també ha confessat que ha perdut tot el seu patrimoni immobiliari. "Vaig arribar a tenir tres cases, però progressivament et vas adaptant a perdre-les", ha afegit la mare d'Alejandro Reyes.

Una delicada situació que, unida als seus últims problemes de salut, ha provocat en Ivonne Reyes una profunda depressió: "Estic en tractament psiquiàtric i psicològic".