Llàgrimes i emoció a 'Espejo Público' després de la notícia que ha donat Tamara Gorro

Tamara Gorro acudia aquesta setmana al plató de Espejo Público per presentar la seva última publicació. La de Móstoles ha decidit plasmar per escrit la complicada situació que va travessar per culpa de la depressió. Un trastorn que Tamara Gorro ha aconseguit superar després de diverses crisis vitals.

Ara que torno a viure: Com gestionar la tristesa, afrontar les pors i tornar a creure en tu. Aquest és el nom triat per Tamara Gorro per al treball que acaba de publicar. Una obra en la qual a més desvetlla els trastorns alimentaris que ha viscut i com la seva malaltia l'ha ajudat a trobar-se a si mateixa.

Gorro compartia amb l'audiència d'Antena 3 que hi havia dies en què es gravava plorant per explicar que és una cosa que no cal amagar. No obstant això, ara comprèn que en aquell moment potser el millor hauria estat donar-se temps per deixar aflorar els seus sentiments i esperar fins després per explicar-ho.

Tamara Gorro ha escrit un llibre en el qual parla sobre els seus problemes vitals

Tamara admet que, encara que comparteix moltes facetes de la seva vida amb els seus seguidors, es guarda per a ella molts moments. Si bé és conscient que de vegades s'ha exposat massa a les xarxes, reconeix que és important posar sobre la taula temes relacionats amb la salut mental.

La que va ser Miss Segovia el 2008 va assegurar que va arribar a prendre una gran quantitat de pastilles. En un dia podia ingerir tres valiums, tres orfidals i dos lexatins. Malgrat aquesta ingent quantitat de medicaments, Tamara confessava que va arribar a un punt en què aquest tipus de fàrmacs no li feien efecte.

La convidada reconeixia que en un primer moment desconeixia què és el que li estava passant. Sense ganes de res, l'únic que li venia de gust era estar al llit en la més absoluta foscor.

La seva família i amics es van adonar del seu canvi d'actitud. La veien apàtica i sense el bon humor tan característic d'ella.

Ara Gorro és capaç d'afirmar amb orgull que s'ha curat d'aquesta malaltia gràcies a l'ajuda de professionals. Un procés gràcies al qual ha aconseguit trobar-se a si mateixa.

Gorro ha narrat en primera persona la depressió per la qual va travessar

"El personatge es va menjar la Tamara real. Només quan es ficava al seu llit sentia que era ella mateixa la que estava plorant", explicava.

En la seva obra l'autora ha volgut incloure, a més de la depressió, els seus trastorns d'alimentació que no ha aconseguit vèncer completament. "Ara mateix el meu objectiu és no retrocedir, amb això ja és suficient", assegurava conscient que està en el bon camí per superar-los.

La col·laboradora de Y ahora Sonsoles estava acompanyada per Ezequiel Garay, el seu exmarit, en la presentació del seu llibre. Amb ell manté una excel·lent relació. De fet, ella va reconèixer voler-lo "per a tota la vida, però no com a parella" va afirmar per després reconèixer que per ara "no vull estar amb ningú".