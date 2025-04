Sonen les alarmes amb Tamara Gorro, exdona d'Ezequiel Garay: 'No estic curada'

Tamara Gorro ha encès totes les alarmes amb la impactant confessió que ha compartit durant la seva última entrevista. "Jo no estic curada", ha assegurat l'exdona d'Ezequiel Garay.

Aquest dimecres, 2 d'abril, la revista Semana ha publicat en exclusiva l'última conversa que han mantingut amb

Tamara. En ella, la model ha parlat sobre diversos temes relacionats amb la seva vida personal i professional.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat la inesperada i dura confessió que Tamara Gorro ha fet sobre la seva salut. Una realitat que l'exdona d'Ezequiel Garay ha reflectit en el seu sisè llibre, Ara que volo a viure (HarperCollins), el qual ha sortit a la venda avui.

En ell, tal com ha assegurat Tamara Gorro en la seva entrevista, s'ha sincerat com mai sobre la depressió que la va distanciar del seu marit i els seus fills. A més, ha deixat al descobert el trastorn alimentari amb el qual encara lluita.

"Tothom se'n va adonar menys jo", ha assegurat Tamara Gorro, sense embuts, abans d'admetre que, avui dia, "no estic curada". A més, ha revelat que, en el seu pitjor moment, va arribar a pesar només 52 quilos.

Tamara Gorro deixa a més d'un sense paraules en parlar dels seus problemes d'alimentació

A través del seu nou llibre, Tamara Gorro narra la depressió que va travessar fa dos anys i que la va portar a buscar ajuda professional. Un problema que, com ella mateixa admet amb cruesa, va estar a punt de costar-li la vida.

No obstant això, ara mira cap al futur i no pensa desviar-se d'aquest camí, encara que, segons li ha confessat a la citada revista, "encara no brilla del tot el sol". I és que, en el seu camí cap a la recuperació, l'exdona d'Ezequiel Garay ha hagut de lidiar també amb un trastorn alimentari.

Però gràcies al suport dels seus éssers estimats i el seu treball amb els especialistes, Tamara Gorro està recuperant a poc a poc la seva vida d'abans. A més, segons li ha confessat a la revista, per fi sap qui és de veritat.

"Puc dir per fi que sé qui soc. Ja no soc Tamara. Ara soc Tama i sense ella mai podria arribar a curar-me", ha assegurat l'exdona d'Ezequiel Garay, visiblement feliç.

"Tama és una persona nova que l'únic que manté amb Tamara és que és supertreballadora, que li encanten els reptes i va per ells, i que és familiar. Però Tama és una altra persona i és una tia que sap demanar perdó, que sap escoltar, que gaudeix de cada instant i a la qual li encanta la solitud".