Aquesta és la carta que ha publicat Meghan Markle en saber-se una cosa de Harry

Meghan Markle ha decidit fer un pas endavant amb el llançament de la seva marca just quan el seu marit, el príncep Harry, s'enfronta a un revés en la fundació que va fundar, Sentebale. Enmig d'una disputa interna en l'organització, Meghan ha aprofitat l'ocasió per posar el focus en el seu propi projecte.

La crisi a Sentebale i la renúncia de Harry

El 26 de març, el príncep Harry i el príncep Seeiso de Lesoto van anunciar la seva dimissió de Sentebale a causa de les constants disputes internes dins de l'organització. La presidenta, Sophie Chandauka, va acusar Harry d'“assetjament i intimidació a gran escala” i d'obstaculitzar els seus esforços per modernitzar la fundació. La situació va empitjorar quan la Dra. Chandauka va relatar com la influència de la 'marca Sussex' estava afectant la dinàmica interna de l'organització.

El conflicte va escalar després d'un incòmode intercanvi durant un esdeveniment de polo benèfic el 2024. En el vídeo viral, Meghan va intervenir per canviar la ubicació de la Dra. Chandauka a l'escenari. Això va generar més tensions, i la presidenta de Sentebale va afirmar que després d'aquest incident, Harry va començar a enviar-li missatges “desagradables”.

Meghan i la seva visió amb As Ever

Malgrat els problemes en la fundació de Harry, Meghan ha llançat la seva marca, As Ever, amb una visió clara. En la seva carta personal, la duquessa de Sussex va explicar com el seu objectiu és fer del quotidià quelcom especial. La seva primera col·lecció, que es llançarà aquesta primavera, inclou productes com conserves, tes, galetes i mescles per a creps, inspirats en moments senzills de la seva vida.

“Cadascun dels articles arriba inspirat per les formes en què mostro el meu amor a les persones que formen part de la meva vida íntima”, va explicar detalladament Meghan. En el seu missatge, va esmentar la mescla de te de llimona i gingebre i els records que li porten les creps, evocant els seus viatges per França. Meghan busca que els seus productes aportin un toc especial a la vida diària dels seus clients.

Empoderament i superació personal

A través de la seva nova marca, Meghan també vol transmetre un missatge d'empoderament als seus seguidors. "Espero que, quan vegeu el que tant m'ha costat fabricar, us animeu a comprendre que, més enllà del que us presenti la vida, també podeu fer-ho. Perquè sou la vostra valentia, la vostra creativitat, la vostra alegria de viure", va expressar en la seva publicació.

La duquessa va afegir que la clau està a arriscar-se i no deixar passar les oportunitats. "Algú em va dir una vegada que el major risc que es pot córrer en aquesta vida és decidir no córrer-ne cap", va reflexionar Meghan. A través de la seva marca i els seus missatges, Meghan busca inspirar altres a seguir els seus somnis i aprofitar les oportunitats, mentre manté el seu enfocament en el desenvolupament personal i professional.