Tot canvia amb les paraules que Tamara Gorro ha pronunciat sobre Anabel Pantoja

Tamara Gorro ha trencat el seu silenci per parlar sobre la delicada situació per la qual està passant Anabel Pantoja. Unes paraules que, sens dubte, suposaran un abans i un després.

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, aquest dimecres 26 de febrer, la influencer ha reaparegut a Madrid per assistir a un nou esdeveniment social. Moment que els mitjans han aprofitat per fer-li diverses preguntes relacionades amb l'actualitat social del nostre país.

Però el que més ha cridat l'atenció han estat les seves declaracions sobre Anabel Pantoja i la investigació que, avui dia, recau sobre ella i la seva parella, David Rodríguez.

Tanmateix, Tamara Gorro ha aconseguit deixar sense paraules els reporters d'Europa Press en assegurar que “no sap res” d'ella. I és que, només assabentar-se d'aquesta delicada situació, “li he posat un missatge”, però ella “ni m'ha contestat”.

Tamara Gorro sorprèn amb el que ha explicat sobre Anabel Pantoja

No obstant això, i malgrat que Anabel Pantoja no ha respost als seus missatges, Tamara Gorro no ha volgut deixar passar l'ocasió per assegurar que entén perfectament la seva decisió.

La creadora de continguts és conscient que “aquesta saturació que té” ocupa la seva ment completament. Per això, ha volgut aprofitar l'ocasió per fer-li una important petició a la premsa: “No li ho tingueu en compte”.

D'altra banda, Tamara Gorro no ha volgut canviar de tema sense abans enviar-li a Anabel Pantoja tot el seu suport en aquests moments tan durs de la seva vida. “La meva noia, jo li envio tot el meu suport a l'Anabel, absolutament tot”, ha assegurat la col·laboradora de televisió.

A més, i en relació amb les últimes declaracions de la cantant Aitana Ocaña sobre la pressió que pateix, la creadora de continguts s'ha pronunciat d'una manera clara i concisa:

“No puc donar consells perquè la depressió que jo vaig tenir va ser bastant greu i també amb un trastorn d'ansietat mental que vaig tenir bastant gran.[…]Mai donaria un consell a algú que tingui una depressió, però l'únic que sí que podria dir és que has de posar molt de compte”.

No obstant això, Tamara Gorro no ha volgut deixar passar l'ocasió per aplaudir la valentia que ha mostrat l'artista a l'hora de compartir el seu problema amb tothom. “Bravo perquè això ajuda molta gent a dir: ‘Ho ha dit ella, doncs jo també ho dic’. Així que, endavant, queda molt per fer, però endavant”.