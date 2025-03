Raquel Bollo dona l'última hora sobre el tractament d'Isabel Pantoja: 'Els metges…'

La salut de Isabel Pantoja segueix sent una gran preocupació a causa que la tonadillera ha estat ingressada d'urgència a Madrid durant tres dies. La notícia va ser confirmada aquest matí al programa Vamos a ver, on Antonio Rossi, amb gest preocupat, revelava que "a principis de setmana van decidir ingressar-la d'urgència". Tot i que ha estat Raquel Bollo la que ha sorprès enviant un missatge a Isabel Pantoja confessant que li faci cas als "metges i pren-te el tractament".

Aquesta alerta ha preocupat a tots els seus seguidors i al món de l'espectacle. A TardeAR s'ha informat que a l'artista li estan realitzant una sèrie de proves mèdiques per determinar exactament què li passa. La preocupació per la seva salut ha crescut entre els seus amics i companys de professió, que esperen tenir notícies més concretes en els pròxims dies.

L'estat de salut d'Isabel ha mantingut en suspens el seu cercle proper, que no deixen de pensar en el benestar de la cantant. Això sí, des de TardeAR han confirmat que Isabel Pantoja ja es troba a casa encara que no descarten que hagi de tornar a l'hospital per realitzar-li un seguiment exhaustiu.

Raquel Bollo confessa com és Isabel Pantoja com a pacient

Raquel Bollo, present al plató de TardeAR, ha volgut enviar un missatge a la cantant, que ha estat amiga seva durant anys. "Si hi ha algun tractament que hagis de prendre, si us plau, pren-te'l", ha dit, desvetllant una faceta més personal d'Isabel Pantoja. Bollo ha explicat que la tonadillera és molt hipocondríaca i que, sovint, té moltes pors que l'afecten.

"Ella és molt forta, però també és molt tossuda. És una persona com tothom, i porta malament que tot es faci públic", ha assegurat Raquel, revelant com la pressió mediàtica afecta Isabel. La cantant, coneguda per la seva fortalesa, no ha pogut evitar sentir-se vulnerable en aquesta situació, sobretot en veure com els detalls de la seva salut es difonen sense el seu consentiment.

Raquel Bollo parla sobre la salut d'Isabel Pantoja

Raquel Bollo també ha afegit que Isabel Pantoja "menja poc, és com un ocellet". Aquesta revelació ha deixat entreveure una preocupació més profunda sobre els seus hàbits alimentaris, el que podria estar afectant la seva salut.

A més, Raquel ha comentat que Isabel no sempre segueix les recomanacions dels metges, el que podria complicar encara més la seva recuperació.

La situació d'Isabel Pantoja segueix sent incerta, però els seus éssers estimats i fans continuen esperant amb esperança una recuperació ràpida.